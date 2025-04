»Pozdrav pomladi 2025« navdušil obiskovalce (FOTO)

Pomlad se je letos prebudila v vsem svojem sijaju, kar so praznovali tudi v Hrastju-Moti. V nedeljo, prvo v letošnjem aprilu, je namreč Kulturno društvo Janko Divjak Kapela ob pomoči tamkajšnjih gasilcev pripravilo že 18. tradicionalno kulturno prireditev »Pozdrav pomladi«. Kljub nekoliko hladnemu, a sončnemu popoldnevu se je na dogodku zbralo lepo število obiskovalcev. V okviru programa, ki sta ga simpatično in suvereno povezovali Lina in Lana, sta na začetku pozdravili vodjo JSKD Območna izpostava Gornja Radgona, Simono Pirc Katalinič, in predsednika PGD Hrastje-Mota, Boštjana Šafariča.

FOTO: Vlado Paldauf

Sama prireditev je bila prepletena s kulturnimi točkami, ki so obiskovalcem pričarale pravo pomladno vzdušje. Najprej so nastopili okoliški otroci, ki so z navdušenjem in energijo pokazali svoje prve folklorne korake. Svoje glasbene spretnosti sta na harmoniki predstavila Lana Tompa in Anže Paldauf, medtem ko je domača folklorna skupina pod mentorstvom Slavice Kovačič zaplesala v ritmih štajerskih plesov, pri čemer jih je na harmoniki spremljala Eva Tompa. Omeniti kaže, da Slavica Kovačič že 28 let predano skrbi, da se folklorno izročilo na tem območju prenaša na mlajše rodove. Da na prireditvi ni manjkalo humorja in domače besede, so poskrbeli člani dramske sekcije, ki so zbranim predstavili dva skeča na tematiki dneva žena in sosedskih odnosov. Vaški otroci so z recitacijami popestrili uvod v nastop gostujočih umetnikov. Vrhunec dogodka je bilo igranje Tamburaškega orkestra iz Svetega Jurija ob Ščavnici pod vodstvom Marka Horvata, ki so s tamburicami zaključili pester kulturni program.

FOTO: Vlado Paldauf

FOTO: Vlado Paldauf

Po uradnem delu prireditve je sledila pogostitev, ob kateri so obiskovalci v prijetnem druženju vztrajali do poznih popoldanskih ur. »Prireditev Pozdrav pomladi je ponovno dokazala, kako pomembno je povezovanje lokalne skupnosti in ohranjanje kulturne dediščine. Dogodki, kot je ta, niso le priložnost za druženje, temveč tudi prostor za izražanje ustvarjalnosti in utrjevanje medgeneracijskih vezi,« je med drugim povedal znani lokalni kulturni ustvarjalec Vlado Paldauf.