S prvim septembrom spremembe v šolah: To bo za starše največji šok

Čeprav smo na koncu šolskega leta, nekateri starši, učitelji in ravnatelji z zaskrbljenostjo gledajo v novo šolsko leto. 1. septembra 2024 se na 144 osnovnih šolah obeta velika sprememba. Te šole ne bodo več izvajale podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dodatnega, dopolnilnega pouka, interesnih dejavnosti in pouka neobveznih izbirnih predmetov.

V tem času bo program drugače strukturiran, izvajale se bodo organizirano vzgojno-izobraževalno delo s področja gibanja in zdravja, kulturne in državljanske vzgoje ter učenja učenja. Letos je RAP v celotni obliki izvajalo 46 šol, 98 šol ga je izvajalo le v sklopu gibanje in zdravje.

Ob koncu ure

Razširjeni program ne prinaša novosti in sprememb le za otroke in učitelje, temveč tudi za starše, saj po novem ne bodo mogli otroci iz šole, kadar koli bodo hoteli. Kot poroča Delo, bo RAP imel urnik, ura pa bo dolga 45 minut kot pri rednem pouku, bo nekaj sprememb za starše, je opozorila: »Zanje bo verjetno največji šok to, da otroka ne bodo mogli vzeti iz šole, kadar koli bodo hoteli. Nekatere šole bodo to naredile v različnih terminih, nekatere pa bodo izdelale urnik in bodo otroci odhajali po koncu vsake šolske ure.«

RAP vodstvu šol povzroča sive lase tudi zaradi pravilnika, ki je bil sprejet šele ta teden in normativov. Glavni tajnik SVIZA Branimir Štrukelj opozarja tudi na dejstvo, da ministrstvo še ni pripravilo podlage za financiranje RAP. Ob tem izpostavlja še prenovo izobraževalnega sistema, ki je zanj akutno vprašanje, ki ga bi bilo treba rešiti že včeraj, da bi se lahko pripravili na spremembe in dodal, da pomanjkljivosti zakonodaje, vključno z RAP ter novimi standardi in normativi, vpliva na atmosfero v kolektivih, kar vodi v še večjo krizo.