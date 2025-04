Znani voditelj po infarktu v komi, žena poziva prijatelje: »Obiščite ga, a pripravite se na šok«

Znani hrvaški novinar in nekdanji televizijski voditelj Robert Valdec se po težkem srčnem infarktu bori za življenje. Po poročanju Slobodne Dalmacije je doživel infarkt, zaradi katerega so ga morali nujno operirati. Med posegom so ga zdravniki celo oživljali, vendar je od takrat v komi. Podrobnosti o njegovem stanju doslej niso bile znane, zdaj pa se je javnosti oglasila njegova soproga Darija Aslamova.

Na svojem Facebookovem profilu je zapisala ganljivo sporočilo, v katerem prijatelje in znance prosi za podporo ter jih vabi, naj Roberta obiščejo:

Robert Valdec FOTO: Boris Scitar/pixsell Pixsell

»Pozdrav vsem prijateljem mojega moža Roberta Valdeca. Še vedno je v komi. Če mu želite pomagati, ga obiščite v bolnišnici v Krapinskih Toplicah, center za bolnike v komi, soba 208. Pripravite se na šok, a vsak obisk zanj pomeni priložnost. Obiski so dovoljeni vsak dan med 15. in 18. uro. Prosim, govorite z njim glasno, veselo in pozitivno,« je zapisala.

Dodala je še prošnjo, da mu kdo prinese star radijski sprejemnik, saj verjame, da mu lahko zvoki pomagajo pri okrevanju.

»Potrebno je vaše aktivno prijateljstvo. Če želite, delite to objavo naprej. P. S. Ko sem v Rusiji, nimam dostopa do Facebooka, zato ne morem odgovarjati na sporočila,« je še zapisala Aslamova.

Zdravstveno stanje Valdeca ostaja resno, njegova družina pa upa, da mu bo podpora bližnjih in pozitivno okolje pomagalo pri morebitni vrnitvi v zavest.

Zelo brani članki v zadnjih tednih: