Po smrti dojenčka v Trebnjem zavladala srce parajoča tišina

V Trebnjem se čuti žalost na vsakem koraku, potem ko je v četrtek v še nepojasnjenih okoliščinah umrl dojenček.

»Nekaj po 12. uri se je v Trebnjem zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil 11-mesečni otrok. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov se je nesreča zgodila, ko je odrasli osebi otroški voziček z otrokom ušel izpod nadzora in zapeljal na cesto pod tovorno vozilo, ki ga je voznik peljal v smeri proti Mirni.«

»Se vam zdi primerno komentiranje, obsojanje, sojenje? Kako bi bilo vam?«

»Reševalci so otroku na kraju nesreče takoj nudili prvo pomoč, nato pa ga odpeljali v zdravstveni dom, a je tam kljub prizadevanju zdravstvenega osebja zaradi hudih poškodb umrl. Vse okoliščine in odgovornost za nesrečo kriminalisti Sektorja kriminalistične policije še intenzivno preiskujejo.«

»O nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec in sta se tudi udeležila ogleda. O ugotovitvah bodo kriminalisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo,« so zapisali na Policijski upravi Novo mesto, ki je pozno v četrtek opravila ogled nesreče, ki je za vedno spremenila življenje družine, ki si je na Dolenjskem našla svoj dom.

Tovornjak, ki je trčil v voziček z otrokom.

Še vedno ni jasno, kako se je premaknil voziček, ki ga je nesrečno zadel kamion. Za dojenčka je bil očitno usoden udarec. Dan po tragediji je bližnje gradbišče, kjer je delal tudi otrokov oče, samevalo.

»Spoštovani vsi, nikoli ne komentiram, vas pa sprašujem: se vam zdi primerno komentiranje, obsojanje, sojenje? Kako bi bilo vam? Hvala za razumevanje ... O sebi povemo največ s svojimi besedami. Iskreno sožalje svojcem otroka ... Žena voznika, hvala,« pa je včeraj na Facebooku zapisala žena voznika, ki je s kamionom trčil v dojenčka.

