Zapis, ki odmeva: 16-letnik umrl, ena napaka ga je stala življenja

Vsi delamo v življenju napake. Kakšne so bolj, druge manj kritične. Na priljubljeni Facebook strani pokukaj.si so objavili tragično zgodbo, ki da misliti. Govori o 16-letnem dečku, ki je umrl zaradi tega, ker je zadrževal bruhanje.

»Pred kratkim je umrl 16-letni deček. Z bratom sta spala v isti sobi. Pozno v noč se zbudi za bruhanje. Brat je rekel, da naj da roko čez usta in gre na stranišče. Po bruhanju se je pritoževal in težko dihal. Kasneje je umrl. Zdravnik je rekel, da je bruhanje držal dokler ni prišel v kopalnico, da ne bi pobruhal postelje ali preproge, in to ga je utopilo. Bruhanje je šlo naravnost v dihalno pot,« je tragično zgodbo opisala Maja.

In nadaljevala: »Otroke moramo pustiti, da bruhajo kjerkoli želijo, potem pa na stranišče. Nikoli jih ne smemo siliti, da zadržijo bruhanje, dokler ne pridejo v kopalnico. Preproga se lahko vedno opere, ne moremo pa spet imeti otroka.«

Omenjeni zapis je hitro zaokrožil po spletu in če bo rešil že samo eno življenje, bo to odlično.