Žalostna vest: po hudi bolezni umrl uspešen slovenski podjetnik

Žal moramo poročati, da se je poslovil uspešen slovenski gospodarstvenik. Kot navaja Radio 94, je po hudi bolezni umrl Simon Premrl, direktor podjetja Unika TTI iz Postojne, ki je pomemben veletrgovec z igračami v Evropi.

Kot so dodali, se z uspehi ni nikoli bahal, tudi s humanitarnim delom se ni hvalil. In še: »Pogrešali bomo njegov širok nasmeh in iskreno zanimanje, ko je vsakega posebej pogledal v oči in vedno vprašal: ‘Kako si’? Simon, dobri ljudje ne odidejo, le pomaknejo se globlje v srce.«