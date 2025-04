Slovenski zdravniki razgalili kruto resnico: Tega ne bi privoščil niti najhujšemu sovražniku (VIDEO)

Zdravniška zbornica Slovenije je na svetovni dan zdravja na družbenih omrežjih začela z objavo nasvetov, »ki vam lahko olajšajo, spremenijo ali celo rešijo življenje«.

Zakaj oftalmolog nikoli ne bi zaspal s kontaktnimi lečami ali varil brez zaščitnih očal? Zakaj si ginekologinja nikoli ne bi spirala nožnice? Česa gastroenterolog ne bi privoščil niti najhujšemu sovražniku? Kdaj nevrologinja nikoli ne bi vozila avtomobila – in zakaj se pri pametni uri ne zanaša na podatek o kakovosti spanja? To so le nekatera vprašanja, na katera v teh dneh odgovarjajo različni specialisti.

Samo Plut je gastroenterolog z UKC Ljubljana, ki vsak dan obravnava paciente s hudimi posledicami prekomernega uživanja alkohola: cirozo jeter, kroničnim pankreatitisom, boleznimi trebušne slinavke: »Alkohol je toksičen za naš organizem. Ko smo mladi, se škodljivih posledic žal ne zavedamo,« je dejal in dodal, da posledic, ki jih lahko prinese prekomerno uživanje alkohola ne bi privoščil niti najhujšemu sovražniku.

Če bi imela težave z nespečnostjo, pred spanjem ne bi počela tega

Nevrologinja Saša Vipotnik se ukvarja z epilepsijo in motnjami spanja. »Glede na to, kaj vidim pri svojem delu, ne bi nikdar po dežurstvu sedla v avto in se vozila na daljše razdalje, zato ker je zaspanost prvi vzrok za nesreče v prometu,« je dejala. Razkrila je tudi, da če bi imela težave z nespečnostjo, ne bi uporabljala telefona ali računalnika uro ali dve pred spanjem.

Petra Wraber je specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine na otroškem oddelku URI Soča. »Ker v ambulanti vsakodnevno vidim otroke s slabo telesno držo, v slabi fizični kondiciji, z nizko samopodobo in težavami z ravnotežjem – vse to zaradi pomanjkanja gibanja – si nikoli ne bi želela, da bi moj otrok odraščal brez redne telesne aktivnosti. Ne bi si želela, da mu ne bi privzgojila ljubezni do gibanja – ker vem kaj to pomeni za zdravje, počutje in samozavest otrok,« je dejala v videu.

Nožnice ne izpirajte z vodo

»Nikoli si nožnice ne bi izpirala z vodo ali se pretirano umivala z neprimernimi mili,« pa pravi ginekologinja Mojca Grebenc iz ZD Ljubljana, ki opaža, da sta to dva najpogostejša razloga za ponavljajoča se vaginalna vnetja, zato odsvetuje izpiranje nožnice z vodo, uporabo agresivnih mil in pretirano higieno. Kot dodaja, v nožnici namreč živijo koristne mlečnokislinske bakterije – laktobacili, ki skrbijo za kislo pH okolje, ki ščiti pred vnetji.