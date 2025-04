Kako je mož Serene Williams v nekaj minutah iz milijarderja postal nosač dežnika

Najboljša tenisačica vseh časov Serena Williams in njen mož, soustanovitelj Reddita, Alexis Ohanian, imata dve hčerki, Olympio in Adiro.

Odkar sta postala starša, se jima je življenje popolnoma spremenilo, Alexis pa svoja tri dekleta gleda kot boginje.

Čeprav se par trudi, da bi zasebni življenjski prostor obdržal čim dlje od medijev, občasno objavi družinske fotografije, na katere je odziv vedno enak: navdušenje nad deklicama.

Alexs se, jasno, večkrat znajde v središču medijske pozornosti, eden od dogodkov, o katerem se je še dolgo govorilo, pa je bil trenutek na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, ko ga komentatorji niso prepoznali in so ga imenovali nosač dežnika Serene Williams ter njenih hčera.

Čeprav je Alexis zelo premožen, saj se njegovo premoženje ocenjuje na 150 milijonov dolarjev, je Američan z armenskimi koreninami vse presenetil z odzivom na napako in se je ob njej le nasmejal.

Ko so ga objektivi ujeli, kako drži dežnik za Olympio, je fotografijo objavil na instagramu in v šali pripisal:

»Nosač dežnika. Sem tudi osebni nosač dežnika Olympie.«

Družina je spremenila njegovo življenje

Ohanian je že prej priznal, da ni vedel, česa si želi v življenju, potem je spoznal Sereno in z njo dobil otroka.

Od takrat na svet gleda popolnoma drugače, v središču njegovega življenja so tri dame: žena in dve hčerki.

»Olympia je na mnoge načine moja Severna zvezda,« je povedal za Forbes in dodal: »Želim nadaljevati z gradnjo posla in to želim početi na način, za katerega vem, da bom ponosen ter da bosta tudi moji hčerki ponosni name.«