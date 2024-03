V SDS žalujejo: »Nepojmljivo, ko pa je bila še tako polna življenja, ciljev in navdiha«

Iz SDS so sporočili žalostno novico. Umrla je nekdanja vodja za odnose z javnostmi stranke Katarina Culiberg.

»Nepojmljivo, ko pa je bila še tako polna življenja, ciljev in navdiha. V tišini dneva se nato vrtinčijo spomini, ki nosijo utrinek življenja, ki je odšlo od nas. Katarino je življenje vodilo po neuhojenih poteh ter jo peljalo na mesta, kamor je stopala z njej lastnim pogumom in odločnostjo. Njen krog delovanja je bil širok. Od Slovenije, do Belgije, pa do zadnja leta Švice, kjer je našla svojo srečo. A vedno se je rada vračala domov, v Slovenijo, kjer je pustila močan pečat na vseh področjih, ki se jih je dotaknila. Kljub njeni močni in neomajni volji ter vztrajnosti in odločnosti, je v sebi imela tudi mehko plat, ki jo je razkrila le redkim. Njena predanost vsakemu delu, ki se ga je lotila, in ki ga je opravljala kot svoje poslanstvo, je bila navdih mnogim. Katarina nikoli ni bila samo sodelavka, ali pa samo članica Slovenske demokratske stranke, ali pa samo pevka v njej ljubem pevskem zboru, ali pa samo športnica, ali pa samo hči, samo prijateljica, samo vodja, samo … nikoli ni bila "samo", ampak je bila vedno nekaj več. Bila je oseba, ki je spodbujala rast in razvoj vseh okoli sebe in s svojo neusahljivo energijo mnogim kazala pot, ki bi jo bilo dobro slediti. Hvaležni smo, da smo imeli priložnost deliti trenutke življenja s Katarino. Njeno zapuščino bomo nosili v svojih srcih in si prizadevali ohranjati njeno dediščino življenja, poguma in odločnosti. V teh težkih trenutkih izražamo iskreno sožalje družini in prijateljem Katarine Culiberg. Naj tolažba v skupnih spominih olajša breme izgube, Katarinina duša pa naj počiva v miru.«

Predsednik stranke SDS Janez Janša se je že poklonil njenemu spominu: »Počivaj v miru, Katarina,« je tako zapisal na omrežju X.