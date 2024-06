Romana, Irena, Matjaž, Vladimir, ... Je to seznam novih slovenskih evroposlancev? (VIDEO V ŽIVO)

Sodeč po predvčerajšnji raziskavi javnega mnenja, ki ga je za Delo izvedel inštitut za raziskave trga Mediana, bodo stolčki za SDS in Svobodo na današnjih evropskih volitvah izenačeni: vsaka stranka bo dobila po tri. Preostale tri stolčke pa si bodo razdelili SD, NSi in Vesna.

Če predpostavljamo, da bodo izbrani kandidati z vrha list, bodo novi slovenski evroposlanci sledeči:

Romana Tomc (SDS) Milan Zver (SDS) Aleš Hojs (SDS) Irena Joveva (Svoboda) Matej Grah (Svoboda) Janja Sluga (Svoboda) Matjaž Nemec (SD) Matej Tonin (NSi) in Vladimir Prebilič (Vesna)

A pozor, tekma bo tesna. Ugledni bruseljski Politico je pred dnevi objavil svojo napoved slovenskih evroposlancev, ki ni enaka zgornji napovedi. Po njihovi napovedi bodo kovčke za Bruselj kmalu pakirali:

Romana Tomc, Milan Zver, Aleš Hojs, Franc Breznik, Irena Joveva, Matej Grah, Janja Sluga, Matjaž Nemec in Matej Tonin.

Napovedi sta si torej podobni, vprašanje je le, ali bo SDS na koncu prejela tri ali štiri stolčke. Četrti bi, kot je razvidno, pripadel Brezniku, izpadel pa bi Vesnin Prebilič.

Video: v živo iz štabov

Kako naprej?

Po zaprtju volišč so volilni odbori začeli šteti glasovnice. Najprej bodo prešteli glasovnice z evropskih volitev, saj so zaradi upoštevanja preferenčnih glasov te najbolj zahtevne. A bodo rezultati znani šele po 23. uri, ko se zapre zadnje volišče v Uniji, gre za italijansko volišče, kjer bodo lahko volili pozno v noč.

Zaenkrat so znani podatki o volilni udeležbi do 16. ure: do takrat je glasovalo 432.651 volivcev oziroma 25,61 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Kaj so danes povedali?

Nataša Pirc Musar, predsednica: »80 odstotkov vse zakonodaje, ki se jo sprejema v Evropskem parlamentu, treba preliti v slovensko zakonodajo ali jo neposredno uporabljati, zato so te volitve tako zelo pomembne. In ne pozabimo, da je Evropski parlament edina neposredno izvoljena institucija v EU.«

Robert Golob, premier: »Največja zmaga bo visoka volilna udeležba. To je tisto, kar največ šteje, vse ostalo je volja volivcev, mi jo bomo spoštovali.«

Urška Klakočar Zupančič (Svoboda): »Ko se odločamo, v kakšni Evropi želimo živeti, bi si želela, da je to Evropa, kjer se počutimo varne in svobodne. Da je to Evropa, kjer se ne bomo počutili sami in bomo deležni pomoči ter tudi sami pomoč dajali. Da je to Evropa, kjer ne bomo ločevali ljudi po osebnih lastnostih, na katere ne morejo vplivati, da je to Evropa povezovanja, ne delitev in ne sovraštva. Tega je bilo v zgodovini dovolj«.

Janez Janša (SDS): »Kampanja pred volitvami v Evropskimi parlament in pred referendumi ni bila poštena, šlo je celo tako daleč, da se je kršilo poslovnik DZ, zlorabljalo policijo, tožilstvo, sodstvo. /.../ Za uspeh na evropskih volitvah bo štela izvolitev vsaj treh poslancev iz vrst SDS, vse, kar bo manj od tega, bo neuspeh«.

Matej Tonin (NSi): »Verjamem, da bomo z našim dobrim rezultatom tudi zagotovili zmago slovenske desne sredine in s tem tudi drugačno pot Evropske unije. Z dobrim odzivom naših ljudi smo lahko tudi presenečenje teh evropskih volitev.«

Vladimir Prebilič (Vesna): »Obetamo si, da se bomo tudi v slovenskem prostoru pridružili zeleni barvi v evropskem parlamentu. Upamo torej na mandat. Ni čas za strašenje, je čas za realistično politiko, ki pa tudi vključuje in ne zgolj izločuje. Prinašamo svežino pri razumevanju Evropske unije, in sicer da se integracija poglobi, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic in da se poziva k miru «.

Kaj pa pravijo analitiki?

Profesor na FDV Dejan Verčič izpostavlja, da je v predvolilnem času bilo malo časa posvečenega razpravam o prihodnosti Evrope. Za Delo je kritično ocenil: »V nedeljo bodo mnogi odločali skozi bližnjevzhodna očala. Priznanje Palestine je pred evropskimi volitvami postalo največji kvazidogodek zadnjih let. Težko se je spomniti teme, ki bi toliko časa tako zapolnjevala medijski prostor. Palestina je postala dimna bomba, ki je dobro zakrila realnost, o kateri odločamo ta konec tedna.«

Politični analitik Miro Haček tudi ocenjuje ocenjuje, da Palestina tema, s katero so uspeli polarizirati in aktivirati volivce, kar je koristilo predvsem Golobu in Janši.

Več v kratkem, bodite ta večer z nami, saj bomo v živo spremljali razplet evropskih volitev in referendumov.