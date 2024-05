Žalosten prizor v ljubljanskem BTC: pomoč je prišla prepozno

Da so čebele za naše preživetje na tem planetu izredno pomembne, čivkajo že ptički na vejah. Imajo bistveno vlogo pri opraševanju, za ekološko ravnovesje, pomembna pa je tudi njihova vloga pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ob nedavnem svetovnem dnevu čebel so na kmetijskem ministrstvu poudarili, da je pomembno, da se zavemo bistvene vloge, ki jo imamo pri ohranitvi čebel in drugih opraševalcev.

Slovenski čebelarji so po podatkih Statističnega urada RS lani pridelali približno 285 ton medu, kar je 88,1 odstotka manj kot leta 2022. Lanski pridelek je bil ob tem približno štirikrat manjši od desetletnega povprečja.

Maj in junij sta za čebele zelo pomembna meseca, saj je to čas rojenja čebel. Če se zgodi, da v vaš vrt, ali na vaše območje prileti roj čebel pokličite bližnjega čebelarja, ki bo roj na vaši nepremičnini strokovno odstranili in ga tudi pravilno oskrbel. Če tega ne boste storili, se lahko zgodi to, kar se je pred dnevi zgodilo v ljubljanskem BTC-ju.

»Za ta čebelji roj je bilo 22. maja opoldne popoldne žal že prepozno, da bi ga lahko uspešno rešil pred dežjem in lakoto. Gospa Ana iz ene od trgovin v BTC blizu pokrite tržnice na naslovu Francoska ulica 15 je klicala, da so opazili en roj na eni od spodnjih vej nizko na drevesu desno ob vhodu v njihov objekt. Nekaj dni je bil roj več kot očitno izpostavljen obilici dežja, zato se je premočil in ohladil, bil je pa tudi lačen. Ko sem jih že zjutraj klical, če je roj še pri njih, je bil še na drevesu, opoldne, tik preden sem se lahko odpeljal ponj, pa so mi žal sporočili, da so vse padle na asfalt pod drevesom in so mrtve,« je zapisal na facebook Jan Krizstan.

Dodal je, da zaradi tega in podobnih doživetih žalostnih ter za čebele smrtno usodnih dogodkov iz prejšnjih 9 let, kolikor že odstranjuje čebele v Ljubljani, predlaga in lepo prosi vse, »ki berete to objavo, da v primeru opaženega roja čebel vi ali vaši znanci TAKOJ pokličete na 112, od koder vas bodo vezali na enega od nas 7 prostovoljcev, ki odstranjujemo čebelje roje na področju Mestne občine Ljubljana! Hvala vnaprej!«

Pod njegovo objavo se je pojavilo več komentarjev in v enem izmed njih je zapisal še, da je pri tako hitrem spreminjanju vremena pomembno, da se pomoč pokliče takoj, ko se roj opazi. Poudaril je, da se lahko en dan čebele pasejo in nabirajo medičino in cvetni prah, nato pa sledi več dni hladnega, deževnega vremena. »Nas 7 čebelarjev, ki na območju MOL skrbimo za odstranjevanje čebeljih rojev, je žal popolnoma nemočnih, če so v trenutku, ko zvemo za čebele, čebele že čisto sestradane in že več dni popolnoma premražene.«