V Domu starejših Šentjur je bilo pred dnevi zelo veselo, saj so priredili slavje za varovanko Marijo Maček, ki je praznovala 100. rojstni dan, okrogli jubilej, ki ga doživijo le redki. Priprave so se začele že zjutraj, saj so zaposleni okrasili tako njeno sobo kot poseben prostor, v katerem so jo obiskali sorodniki in drugi gostje. »Vse se je vrtelo okoli nje. Naše punce so ji uredile frizuro in jo praznično oblekle, ona pa je bila nasmejana in hvaležna kot vedno. Še nedavno je prepevala v našem domskem pevskem zboru in kaj prebrala na raznih dogodkih. Odkar je padla, je po večini v postelji ...