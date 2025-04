Njegova pravkar izdana knjiga Moč svobode je poglobljena avtobiografija, v kateri nas popelje skozi svoje otroštvo, služenje v mornarici, čas trenerstva v atletiki, razvoj v terapevta, pri čemer ga vodi iskanje resnice in svobode, tudi na duhovnih potovanjih in pri šamanih. Dotika se tudi trenutnega družbenega dogajanja. Pravite, da se je knjiga pisala skozi vas. Ali smo vsi vodeni, je za vsakim življen­jem načrt, modrost višje inteligence, le da tega največkrat ne prepoznamo? Življenje nam samo ponuja možnosti in podporo, če jo sprejmemo. V katero smer ga bomo zapeljali, je odvisno od nas. ...