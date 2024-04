Ogorčeni oče: njegova hči se je danes predčasno vrnila iz šole, razlog pa ...

»Moja hči hodi v prvi letnik kranjske gimnazije in se je pravkar vrnila iz šole. Izmed 30 učencev jih je zjutraj prišlo 17. Pri uri zgodovine jim je profesor kazal videoposnetke, kako ravnati v primeru strelskega napada v razredu, kam se skriti in kako. Imeli so celo praktično vajo, kako se skriti pod mizo. Po vsem tem je hčerka še z nekaj sošolci raje zapustila šolo in prišla domov,« je zapisal ogorčeni bralec.

Za odziv smo se obrnili na Gimnazijo Kranj. Ravnatelj šole Aljoša Brlogar nam je odgovoril, da z dogodkom ni seznanjen, da pa bo preveril resničnost informacije. Dodal je, da »takšnih navodil vodstvo Gimnazije Kranj ni posredovalo nikomur«. Kaj je ugotovil po pogovoru s profesorjem zgodovine, bomo objavili takoj, ko odgovor prejmemo.

V Kranju je šola priskrbela navodila učencem, kako ravnati ob strelskem napadu

Kot smo že včeraj pisali, so na eni izmed kranjskih šol dobili obvestilo, nam pa ga je poslala bralka Mateja. Gre za obvestilo mednarodne policijske organizacije IPO, ki daje navodila, kako ravnati v primeru strelskega napada.

Šole so se tako že včeraj in danes okrepile z varnostniki, ponekod tudi s policisti, ki bodo te dni pogosteje v okolici šol.

Oglasila se nam je tudi bralka Maša. Od ravnateljice ene od ljubljanskih šol je dobila sporočilo, da bo za varnost pri njih precej strožje poskrbljeno in da današnja sreda vendarle ne bo minila kot vse preostale:

»Zagotavljali bomo dodatno stopnjo varnosti,« je staršem zapisala ravnateljica in dodala: »Pri glavnem vhodu bo dodatna oseba, učenci ne bodo dežurali, v času pouka se z učenci ne bomo zadrževali na zunanjih površinah, učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bomo oddajali staršem pri glavnem vhodu v šolo, vhodna vrata bodo v teku dneva zaklenjena, vstop za zunanje obiskovalce bo možen ob predhodni najavi receptorju ali tajništvu šole.«

Policisti že v nočnem času nadzorovali okolico osnovnih šol

Po poročanju TV Slovenija so na Kamniškem policisti že v nočnem času nadzorovali okolico osnovnih šol. Na eni od koroških osnovnih šol so se odločili, da učencem med poukom ne bodo dovolili zapustiti razreda, in jih pozvali, naj v razredu preživijo tudi odmor. Nekateri ravnatelji so starše pozvali, naj bodo pozorni na otroke in na to, kaj imajo v svojih torbah in jaknah.

Lara Romih: Panika ne pomaga nikomur K mirnosti je starše učencev pozvala tudi predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih. »Če bodo oni okrog tega resnično reagirali panično, se bo to preneslo na otroke, to ne pomaga nikomur. Naša odgovornost ali pa vsaj soodgovornost pa je, da pogledamo, kaj otroci nosijo v šolo, tudi veliki otroci, ne samo majhni,« je dejala v izjavi za Televizijo Slovenija.

Ravnateljica Miheličeva kritična do odziva policije: To je zelo prestrašilo učence

Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič pa je bila do odziva policije kritična, piše STA. Prepričana je, da je policija z obveščanjem javnosti razmere nepotrebno stopnjevala, kar je zelo prestrašilo učence in starše. Odločitev policije, da javnost obvesti o grožnji, za katero niso prepričani, ali je resnična, je označila za nenavadno. Kritična je bila tudi do tega, da so posamezni policisti o domnevni grožnji obveščali posamezne šole.

Zaradi napačnega sporočanja so se razmere nepotrebno stopnjevale, kar je zelo prestrašilo učence. »Otroci so danes v šolo prišli zelo razburjeni in so s sabo prinašali zelo različne zgodbe,« je pojasnila Miheličeva, sicer ravnateljica ljubljanske Osnovne šole Danile Kumar.

V policiji pa menijo, da je ustrezno, da o tovrstnih dogodkih v smislu preventive in samozaščitnega ravnanja obveščajo določeno javnost. Policijske postaje so zato pozvali, naj stopijo v stik z osnovnimi šolami na svojih območjih. Potem ko so prejeli več vprašanj, so o dogajanju obvestili tudi medije in širšo javnost ter vzpostavili stik s pristojnim ministrstvom, še navajajo.

Čaleta in Rigler o grožnji z nasiljem v šoli: Policija se je odzvala pravilno »Samo zamislite si, da bi se nekaj zgodilo, pa da policija o tem ne bi obvestila javnosti. Menim, da je prav, da je policija ukrepala,« je v večernih Odmevih komentiral varnostni strokovnjak Denis Čaleta. Lahko se razpravlja, ali so bili vsi ukrepi izvedeni popolnoma pravilno, ampak o tem se bomo nekaj naučili, je dodal. Nadalje je ocenil, da je splet postal kraj, kjer se širijo informacije, ki v družbi lahko sprožijo preplah. Gre za relativno nov varnostni pojav v slovenski družbi, na katerega bomo morali najti razumen odgovor. Čaleta je še opozoril na možnost, da bi lahko šlo za namerno dezinformacijo, morda tudi v kontekstu hibridne vojne. »Mislim, da je bila reakcija policije povsem na mestu. Sporočilo je, da bodo višje instance poskrbele za varnost. Otroci in tudi odrasli posledično potrebujemo občutek varnosti v takšnih primerih ali pa grožnjah. V tem pogledu bi jaz to ocenil kot zelo pozitivno,« pa je dodal klinični psiholog Tristan Rigler. Po njegovem mnenju sta najbolj nevarni dve skrajnosti: panika in prestrašenost. »V tem primeru je treba ohraniti zdravo mero razuma in temu ne posvečati preveč pozornosti, po drugi strani pa tega ne smemo ignorirati. Mislim, da je bila reakcija za zdaj povsem ustrezna,« je psiholog še dodal v Odmevih.

V nekaterih evropskih državah, denimo v Franciji, v šolah in vrtcih redno izvajajo vaje, kako ravnati ob strelskem napadu, tako kot pri nas izvajamo vaje oziroma evakuacijo za požarno varnost.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.