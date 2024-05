Tako so se od pokojne 12-letnice poslovili na šoli, ki jo je učenka obiskovala

Pisali smo, da so se starši v manjšem kraju na severovzhodu Slovenije poslovili od svoje komaj 12-letne deklice. Zgodilo se jim je tisto, kar se ne bi smelo zgoditi nobenemu staršu. Osnovnošolka je namreč podlegla nadlegovanju, izsiljevanju, posmehovanju, zasmehovanju, ali, kot temu pravimo z angleško besedo, bullyingu vrstnikov.

Kot smo izvedeli glede opisanega primera, se je na tej šoli podobno dogajalo že pred več kot 10 leti, ko se nismo mogli izgovarjati niti na vpliv družbenih omrežij, ki znajo spodbujati k nasilju, niti na za otroke uničujoče obdobje koronavirusa, ki je v marsikateri dom prinesel velikansko stisko. Vodstvo šole si očitno zatiska oči.

Še več, govori se, da je oče tragično umrle deklice tik pred prazniki prišel razjarjen na šolo in hotel urediti stvari, a očitno ni zaleglo.

Včeraj so se na družabnih omrežjih z objavami poslavljali od mladoletnice z območja občine Šoštanj.

Pokojni učenki so se s čustvenim zapisom poklonili tudi na šoli.

»Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi, ki so močnejše, brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas. Pravijo, da ne živeti ne umreti ni nič novega. Pravijo, da ne vemo ne dneva ne ure. Vse to pravijo in še mnogo tega o življenju in smrti. A nič ne povedo o tem, kako razumeti, kako preboleti, kako se sprijazniti, kako pozabiti … Ko ugasne življenje v cvetu mladosti, ko ugasnejo z njimi sanje, želje, upanje … Življenje je zelo čudno: potrebujemo žalost, da vemo, kaj je sreča. Odsotnost, da cenimo prisotnost. Nekoč, nekje se spet srečamo,« so v imenu kolektiva in učencev zapisali na strani OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj.

»Dragi naš angelček, naj ti bo lepo tam za mavrico,« so zapisali pri DPM Ravne.