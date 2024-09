Modrijani sporočili žalostno vest: Tone, pogrešali te bomo, hvala za vse!

Modrijan Blaž Švab je na Facebooku sporočil, da je umrl novinar, voditelj in velik ljubitelj narodnozabavne glasbe Tone Vrabl.

»Z vami in s številnimi glasbeniki delimo veliko žalost, saj je umrl naš dolgoletni prijatelj Tone Vrabl. On je predlagal Noč Modrijanov, sodeloval pri ustvarjanju prvih Noči, o Modrijanih napisal prvi članek v časopisu, z nami posnel prvo radijsko oddajo, v širši celjski regiji je bil prav on zaslužen za prepoznavnost Modrijanov in mnogih drugih ansamblov. Bil je človek, ki je nesebično spodbujal glasbenike, da so razvijali in lahko pokazali svoj talent,« je zapisal in dodal, da so ga imeli zelo radi in da mu bodo večno hvaležni.

Kot je še zapisal Švab, je Slovenija izgubila velikega medijskega ustvarjalca in poznavalca slovenske domače glasbe.

Žalostno novico so sporočili tudi na Radiu Celje. »Globoko nas je prizadela vest, da je umrl naš Tone Vrabl. Nepogrešljiv sodelavec Novega tednika in Radia Celje in človek, ki je gradil ugled, pomen in vsebino naše medijske hiše. Zaposlenim je bil in tudi po upokojitvi ostal mentor, vzor in prijatelj. Od svojcev in vseh nas, ki smo ga globoko spoštovali in cenili, se je poslovil v starosti 80 let,« so zapisali na spletni strani.