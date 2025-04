Dokument, ki odmeva: Janša v zapor? Kazen že znana ...

Na celjskem sodišču se je z branjem listin ta teden nadaljevalo sojenje prvaku SDS Janezu Janši in soobtoženima zaradi očitkov o domnevno spornem nepremičninskem poslu v Trenti. Predsednica senata Cvetka Posilovič je ugodila prebiranju še nekaj predlaganih listinskih dokazov, kar bodo storili na obravnavi prihodnji torek, ko je pričakovati tudi sklepne besede.

Sodišče in tožilstvo javno vsega skupaj še niso komentirali, sodni postopek še ni zaključen.

Specializirano državno tožilstvo nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja na škodo podjetja, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in predsedniku SDS pa pomoč pri omenjenem dejanju. Janša je namreč pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi mu družba podarila preko navideznega posla z več kot 15.000 kvadratnih metrov velikim zemljiščem in propadajočo kmetijo v Trenti, ki naj bi ga po mnenju tožilstva precej preplačala.

Kazen 2 leti in 2 meseca zapora?

Zdaj pa je Janša na spletu objavil dokument, v katerem piše »Obtoženemu Ivanu Janši se na podlagi drugega odstavka 244. člena Kazenskega zakonika (KZ) določi kazen: 2 (dve) leti in 2 (dva) meseca zapora.« Omenjeni dokument je prvi sicer objavil Spletni časopis Petra Jančiča.

Ob tem je med drugim dodal: »Če tole drži (kar glede na potek celotne sodne farse Trenta ni mogoče racionalno izključiti oziroma je bolj verjetno kot ne), potem je treba k tem letom prišteti še najmanj enkrat toliko ukradenega časa in velike stroške zaradi 15 letne gnajvaže najprej s strani KPK, na zaslišanjih v sodni preiskavi, bitki z zlorabo procedure, imenovanjem okuženih sodnikov in porotnikov, tožilskim zavlačevanjem, obravnavami na rojstne dneve in med dopusti, zasliševanjem popolnoma irelevantnih prič...

Za obtožbo oškodovanja, ki ga (dokazano) ni bilo. Posestvo v Trenti je bilo namreč na dražbi v organizaciji sodišča!!! kljub stečaju IMOSa prodano za praktično enako ceno, za kakršno je bilo kupljeno. In nato prodano naprej za še višjo ceno.

Za razliko od stotin drugih nepremičnin v stečajih istega in vseh drugih podjetij, ki so bile prodane za petino ali celo manj nakupne vrednosti.

Kazenski postopek pa je bil uveden samo za ta primer, kjer oškodovanja ni bilo. Zoper direktorja Kastelica, ki bo obsojen zato, da se preko njegove obsodbe kot "kolateralne škode" obsodi tudi druge za pomoč pri neobstoječem oškodovanju in tako neposredno z zlorabo sodstva vpliva na volitve. Ker je podpisal pogodbo, s katero ni oškodoval nikogar. Prvorazredna ministrica Švarc Pipan je na drugi strani podpisala pogodbo za nakup Litijske, kjer sedaj uradnikom očitajo oškodovanje za 3. mio €. Ministrica pa od depolitizirane policije ni niti ovadena!??

Na neki stopnji bodo potem sodbo razveljavili, eventuelno vrnili v ponovno sojenje in jo namerno zastarali. Ko škode ne bo mogoče več popraviti, odškodnine preživelim pa bodo čez 10 let izplačane v višini 20% denarja, ki ga je za neimenovanje na mesto direktorice RTV Slovenija dobila kot odškodnino Nataša Pirc Musar,«.

»Vidimo se v Celju 15. 4. ob 12.00. To bo naš 1. korak!«

Poslanka SDS Alenka Helbl se je odzvala z besedami: »Če se to res zgodi, je dokončno konec z demokratično Slovenijo. In tega ne smemo in ne bomo dovolili. Vidimo se v Celju 15. 4. ob 12.00. To bo naš 1. korak!«