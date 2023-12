Najbolj brano: zdravnica, ki na flavto igra z vagino, pometla s konkurenco

Pred novim letom je čas za raznorazne obračune, tako na osebni ravni kot na vseh možnih drugih področjih. Tudi tale prispevek se uvršča med njih, in sicer bomo pregledali najbolj brane prispevke v letošnjem letu v rubriki Tuji trači.

Če na kratko povzamemo, ste najbolj množično brali o bizarnih podrobnostih slavnih ter žalostnih vesteh o preminulih slavnih ljudeh ali njihovih družinskih članih. Podrobnejši seznam 10 najbolj branih člankov pa lahko preberete spodaj.

1. mesto: Talent, da te kap: zdravnica je z vagino zaigrala na flavto (VIDEO)

Šok so doživeli letos na enem izmed predizborov za hrvaško različico šova Talenti. Tam se je namreč pojavila kirurška asistentka z zelo nenavadnim talentom. Gledalci in žiranti so ostali brez besed. Video nastopa si lahko ogledate s klikom na zgornji naslov prispevka.

2. mesto: »Masterchef brez njega ne bo nikoli več enak.« Družina potrdila: umrl je priljubljeni sodnik (46)

»Naša srca so strta, ne vemo, kako bomo živeli brez njega,« je ob smrti Jocka Zonfrilla sporočila družina. Jock je bil sodnik avstralske različice šova Masterchef.

3. mesto: Vsi so jokali, ko so dečka (11) izvlekli iz morja: huda tragedija v družini znanega igralca

Avgusta je družino slavnega grškega igralca Odiseja Stamulisa pretresla tragedija. Njegov 11-letni sin se je utopil v morju blizu otoka Ikaria.

4. mesto: »Harry je končno spregledal, zdaj vidi resnico o Meghan in zagotovo jo bo zapustil«

Maja so britanski mediji objavili pričevanje Dianinega butlerja, ki je trdil, da so zakonu princa in Meghan šteti dnevi. Zdaj že vemo, da se njegove besede niso izkazale za resnične. Med drugim je tudi povedal, da Harry ostaja poročen samo zato, da lahko vidi, kako odraščata njegova otroka, Archie in Lilibeth.

5. mesto: Infarkt usoden za svetlolaso TV-voditeljico (40)

Pri vsega 40 letih se je poslovila Slađana Petrušić, ki se je udeležila resničnostnega šova Pari (z njo je bila v šovu tudi Slovenka Ksenija Kranjec) in tako postala znana na širšem območju Balkana. Hrvatica se je znašla v bolnišnici zaradi tiktok izziva, pri katerem se je poškodovala, a je bolnišnico samoiniciativno zapustila, doma pa je doživela infarkt.

6. mesto: Umrl legendarni igralec, žaluje tudi Đuro (FOTO)

V starosti 61 let je umrl bosanski igralec Saša Petrović. Njegovi smrti naj bi botrovale težave s srcem. Igralčeva smrt je prizadela tudi Branka Đurića. »Odšel je najboljši igralec naše generacije in moj prijatelj od ranega otroštva. Bil je prvi v vsemu. Bil je prehiter za eno življenje,« je zapisal Đuro.

7. mesto: Po 21 letih zakona ji je mož rekel, da je gej, vlomilci pa so jo posilili

Ameriški igralki in zvezdnici serije »Varuška« Fran Drescher (65) v življenju ni bilo postlano samo z rožicami. Ko je bila poročena, so jo oropali v njenem stanovanju in jo posilili, nekaj let kasneje pa ji je mož Petero Marc Jacobson (65) po 21 letih zakona priznal, da je istospolno usmerjen.

8. mesto: Spoznal Slovenko, zapustil ženo: kariera propadla, zdaj poje za 50 evrov (VIDEO)

Pevec Sejo Kalač je zaslovel s pesmimi Ala, ala, Da li si me volela ili nisi in Kafanska pevačica, a so ga odvisnosti vodile v propad. Na vrhuncu popularnosti je spoznal dekle iz Slovenije, v katero se je zaljubil. Zaradi nje je zapustil ženo, s katero ima dva otroka. Ko njegova kariera ni več tako cvetela, ga je zapustila. To je zelo težko sprejel, od takrat je začel veliko piti.

9. mesto: Bolezen udarila, pevka odpovedala koncert v Sloveniji

Pevko Tanjo Savić je glas pustil na cedilu tik pred napovedanim nastopom v Ljubljani. Bolezen je bila močnejša in v takem stanju je morala odpovedati koncert.

10. mesto: Ob zloveščih besedah Schumacherja, ki jih je izgovoril tik pred usodno nesrečo, vam bo zaledenela kri

Letos mineva deset let od tragične nesreče Michaela Schumacherja na smučanju. Vse od takrat je njegova družina ohranjala podrobnosti nesreče in okrevanja zase, v Netflixovem dokumentarcu pa je njegova žena Corinna razkrila zlovešče zadnje besede, ki jih je Michael izrekel pred svojo smučarsko nesrečo. »Tik preden se je to zgodilo v Meribelu, mi je rekel: 'Sneg zame ni varen. Nimam dovolj adrenalina. Lahko bi odletela v Dubaj in tam skočila s padalom'.«