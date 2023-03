Po 21 letih zakona ji je mož rekel, da je gej, vlomilci pa so jo posilili

Ameriška igralka in zvezdnica serije »Varuška« Fran Drescher (65) je v svoji karieri preživljala težke trenutke. Ko je bila poročena, so jo oropali v njenem stanovanju in jo posilili, nekaj let kasneje pa ji je mož Petero Marc Jacobson (65) po 21 letih zakona priznal, da je istospolno usmerjen. Te dni so jo z njim videli na podelitvi nagrad SAG v Los Angelesu.

Nekdanja zakonca sta skupaj pozirala na rdeči preprogi, med obredom pa sta se družila in pokazala, kako blizu sta si danes. Za redek javni izhod je izbrala črno obleko z bleščicami, v kateri je poudarila svojo postavo, Peter pa je bil v črnem kostimu.

Težka zgodba

Po Petru se igralka ni nikoli poročila in ni imela otrok. FOTO: David Swanson Reuters

Zaslovela predtridesetimi leti po zaslugi serije, zaradi velike fige, črnih kodrov in živahne osebnosti pa se je vsi še vedno dobro spominjajo: a njena življenjska zgodba je vse prej kot fascinantna.

Potem ko je njen bivši leta 1999 razkril, da je homoseksualec, sta se ločila in igralka se je aktivno vključila v skupine, ki promovirajo pravice skupnosti LGBTQ. Medtem ko sta bila poročena, sta skupaj preživela travmatično izkušnjo. Januarja 1985 sta roparja vdrla v njun dom v Los Angelesu. Medtem ko je eden ropal stanovanje, je drugi izmenično posilil Fran in njeno prijateljico, medtem ko jima je na glavi držal pištolo.

Franin mož je bil pretepen, zvezan in prisiljen spremljati ves prizor, leta pa je trajalo, da si je igralka od tega tragičnega dogodka opomogla in še dlje, da je o njem spregovorila v javnosti.

