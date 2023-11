Spoznal Slovenko, zapustil ženo: kariera propadla, zdaj poje za 50 evrov (VIDEO)

Pevec Sejo Kalač je zaslovel s pesmimi Ala, ala, Da li si me volela ili nisi in Kafanska pevačica, a so ga odvisnosti vodile v propad.

Srbski mediji so pisali, da Sejo poje v kavarnah za 50 evrov in da se že leta bori z alkoholom, zaradi česar so prijatelji zelo zaskrbljeni zanj. Sejo trenutno živi na Hrvaškem, njegova odvisnost od alkohola pa naj bi se začela, ko ga je zapustila ženska, zaradi katere se je ločil od prve žene.

»Na vrhuncu popularnosti, ko je zažigal v regiji, je spoznal dekle iz Slovenije, v katero se je zaljubil. Zaradi nje je zapustil tudi ženo, s katero ima dva otroka. S to žensko je bilo vse super, dokler njegova kariera ni začela stagnirati. Takrat ga je zapustila. To je zelo težko sprejel, od takrat je začel veliko piti in skoraj ni bil trezen. Poskusil je tudi z zdravljenjem, vendar je bilo vse kratkotrajno., je bila želja po pijači močnejša od njega,« je poročal Blic.

Grozil lastnici lokala?

Pred dnevi pa je odjeknila novica, da so pevca aretirali zaradi groženj lastnici lokala na Hrvaškem. »Sejo je pri nas igral harmoniko in tudi pel v našem lokalu. Poznala sva se 40 let, bila sva dobra, dokler ni zapravil najinega zaupanja. Bil je zelo bogat, zelo slaven, pa so prišla mamila, alkohol, igre na srečo. .. « je za Grand izjavil lastnica lokala, in poudarila, da se je vse zgodilo zaradi pevčevih dolgov.

Po vsem tem se je oglasil tudi Kalač, ki je te trditve zanikal. »To ni res, tista ženska si vse izmišljuje. Ženska je navezana name, hoče se izpostaviti, biti popularna z mojim imenom. Ukradla mi je hišo in me noče izpustiti. Želim da me pustijo pri miru. Moja bivša žena je prodala tisto hišo. Podpisal sem njeno pooblastilo. Prodala jo je brez moje vednosti,« je povedal in dodal, da ni nikoli nikomur grozil.