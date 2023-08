Vsi so jokali, ko so dečka (11) izvlekli iz morja: huda tragedija v družini znanega igralca

Družino slavnega grškega igralca Odiseja Stamulisa je pretresla velika tragedija. Njegov 11-letni sin se je utopil v morju blizu otoka Ikaria.

Po poročanju tujih medijev okoliščine tragičnega dogodka še niso znane, sumijo pa, da se je 11-letni Hristos zapletel v ribiške mreže in se iz njih ni mogel rešiti. Z mamo je bil na morju, in ko ga več ur ni videla, je poklicala policijo.

»Ob 18.30 me je mama obvestila, da je Hristos pogrešan od 14. ure. Takoj smo se odpravili s policijo in luško kapitanijo ter ga začeli iskati, a ga nismo našli. Ugotovili smo, da se je zgodilo nekaj hudega, in na žalost smo našli otroka utopljenega,« je dejal tamkajšnji župan Dimitris Karidis, navaja Telegraf.

Dečka so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, a so ga tam žal lahko le razglasili za mrtvega, truplo pa so odpeljali na obdukcijo.