Ob zloveščih besedah Schumacherja, ki jih je izgovoril tik pred usodno nesrečo, vam bo zaledenela kri

Življenjska zgodba Michaela Schumacherja, enega najbolj prepoznavnih imen v svetu formule ena, je navdihujoča pot, ki jo zaznamujejo pogum, izjemen talent in uspehi brez primere. In čeprav je svet dirkaštva za marsikoga daleč stran, saga o Schumacherju doseže tudi tiste, ki niso strastni ljubitelji hitrosti in adrenalina. Njegovo ime bo namreč za vedno zapisano v športnih analih, saj se je z rekordnimi sedmimi zmagami v F1 uvrstil med legende.

V F1 jo je odnesel brez hujših poškodb, usodno je bilo smučanje

Vsaka njegova dirka, vsak obrat volana, vsak trenutek, preživet na stezi, so predstavljali izziv v težkih in nevarnih razmerah v svetu formule ena. Neverjetno zanimivo je, da mu je uspelo vsako dirko končati brez hujših poškodb. A usoda je zanj pripravila nepričakovan preobrat ter obrnila življenje šampiona in njegove družine na glavo.

Skrivnostna narava poškodbe, ki jo je Michael utrpel leta 2013 v smučarski nesreči, je javnost tako rekoč pustila v temi. Uradnih informacij o resnosti možganske poškodbe in procesu okrevanja, ki ga je prestal, je malo. Njegova žena Corinna in družinski člani so v težkih trenutkih ohranili zasebnost in intimo svojega ljubljenega moža in očeta varovali pred radovednimi očmi javnosti.

Po letih molka se je Corinna odločila deliti svoje misli in občutke v dokumentarcu Schumacher, ki smo si ga lahko ogledali na Netflixu. Ta obravnava njegovo življenje, kariero in usodno nesrečo. Gledalci lahko tako bolje razumemo izzive, s katerimi se je soočila družina po nesreči, in kako so našli moč, da se spopadejo z vsemi ovirami. »Vsem nam manjka, vendar je še vedno prisoten med nami, na drugačen način,« je povedala Corinna. »Vsak dan nam kaže svojo neizmerno moč. Živimo skupaj, skupaj gremo skozi terapije, vse, kar počnemo, je namenjeno Michaelovemu boljšemu stanju in njegovi negi. Želimo, da začuti našo družinsko vez in ljubezen. Ne glede na vse bom dala vse od sebe. Trudimo se nadaljevati kot družina, v skladu s tem, kar je Michael ljubil in živel. Nadaljujemo z življenjem.«

Zadnje zlovešče besede Michaela Schumacherja

V globoko čustvenem dokumentarcu, ki je osvetlil temne in neznane plati Schumacherja, je Corinna delila zlovešče zadnje besede, ki jih je Michael izrekel pred svojo smučarsko nesrečo. »Tik preden se je to zgodilo v Meribelu, mi je rekel: 'Sneg zame ni varen. Nimam dovolj adrenalina. Lahko bi odletela v Dubaj in tam skočila s padalom'.«

Skozi leta neustrašnega dirkanja in neverjetnih uspehov si je Schumacher ustvaril podobo nepremagljivega. Njegov pogum in spretnost sta ga vodila skozi vsako dirko, njegove sposobnosti pa so bile priznane in spoštovane po vsem svetu. Corinna se spominja, da je vedno verjela, da bo njen mož varen, ker ima ob sebi angele varuhe. »Vedno smo varno prestali njegove dirke. Zato sem bila prepričana, da so okoli njega angeli varuhi. Niti pomislila nisem na možnost, da bi se mu zgodilo kaj hudega. Nikoli nisem krivila Boga za to, kar se je zgodilo. Ta nesreča je bila samo smola, najhujša nesreča, ki se ti lahko zgodi v življenju.«