Talent, da te kap: zdravnica je z vagino zaigrala na flavto (VIDEO)

Šov Slovenija ima talent se je prevesil v drugo polovici, včeraj smo lahko na malih zaslonih lahko spremljali prvi polfinalni večer. Pri naših južnih sosedih pa predizbori še potekajo in po zadnji oddaji sodeč, imajo gledalci kaj za videti. V včerajšnji oddaji so namreč gostili nadvse nenavadno gostjo z zelo zanimivim hobijem.

»Sem Beatrice, imam 41 let in delam v zdravstvu kot kirurška asistenka. Moj oče, babica in dedek, so bili prav tako zdravniki. Všeč mi je, da lahko pomagam ljudem,« je povedala in nadaljevala, da so bili član njene družine tudi glasbeno nadarjeni in da je bila tudi ona usmerjena v igranje instrumenta. »Začelo se je s flavto v osnovni šoli.Učiteljica je zame dejala, da nima upanja, da bi kdaj dobro igrala, zato sem se začela ukvarjati s cirkusom in ugotovila, d moje telo zmore nekaj stvari, ki jih drugi ne zmorejo. Moj nastop je nekoliko nevaren, saj lahk padem,« je dejala Beatrice McQueef.

Pred njenim nastopom so ustvarjalci oddaje gledalce opozorili, da so lahko prizori vznemirjujoči za nekatere gledalce. Dodali so še, naj tega nikar ne poskušajo doma.

Kljub opozorilu, pa nihče ni pričakoval, da se bo zgodilo, kar se bo zgodilo. Beatrice je splezala na dva stola, razkrečila noge in z nožnico zaigrala na flavto. Gledalci so bili v šoku, prav tako žirija.

Žirantka Martina je ostala brez besed, Majo pa je zanimalo, kako uspe ustvariti melodijo. Brez besed je bil tudi žirant Fabijan, ki je dejal, da se mu je zdelo, da sanja.

Hrvaški šov pa ni edini, v katerem je Beatrice do zdaj nastopila. Avstralka se je pojavila v francoski različici oddaje.