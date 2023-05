»Masterchef brez njega ne bo nikoli več enak.« Družina potrdila: umrl je priljubljeni sodnik (46)

Resničnostni šovi so v zadnjih letih postala stalnica naših življenj, med njimi tudi Masterchef. Redno nas razveseljuje in navdušuje, včasih pa tudi razžalosti in razjezi. Bodisi zaradi odnosov med tekmovalci bodisi zaradi odločitev sodnikov. Tudi zadnji so pogosto v oddajah stalnica. A enega med njimi zagotovo več ne bo.

Družina je potrdila, da je v nedeljo za vedno zaprl oči Jock Zonfrillo, sodnik avstralskega Masterchefa: »Naša srca so strta, ne vemo, kako bomo živeli brez njega./.../Toliko besed ga lahko opiše, toliko zgodb je za povedati, a v teh trenutkih smo preveč pretreseni, da bi to zmogli ubesediti.«

Oddajo umaknili s sporeda

Oglasili so se tudi ustvarjalci oddaje Masterchef Australia in izrazili svojo žalost ob izgubi člana njihove družine. Dodali so še, da oddaje ta teden ne bodo predvajali.

Gledalce je novica o njegovi smrti šokirala. Sprašujejo se, zakaj je moral oditi s tega sveta tako hitro, nekateri pa ocenjujejo, da oddaja brez priljubljenega sodnika ne bo nikoli več enaka.