»Harry je končno spregledal, zdaj vidi resnico o Meghan in zagotovo jo bo zapustil«

Medtem ko princ Harry in Meghan Markle v javnosti puščata vtis srečnega para, ki se uspešno zoperstavlja vsem oviram, je resnica popolnoma drugačna, vsaj tako trdi nekdanji butler pokojne princese Diane Paul Burrell. Za britanske medije je povedal, da je Harry končno »uvidel resnico«. Dodal je tudi, da ostaja poročen samo zato, da lahko vidi, kako odraščata njegova otroka, Archie in Lilibeth.

Kmalu se bo vrnil v domovino

»Ali sem edina oseba v Združenem kraljestvu, ki se zaveda, da je princ Harry končno spoznal resnico o tem, kaj počne njegova žena, ter da je začaran nad njeno lepoto ali nečim podobnim? Ker to vemo vsi mi,« je Burrell povedal za GB News. Burrell, ki je za Lady Di delal 10 let, verjame, da se bo vojvoda Susseški kmalu za vedno vrnil v domovino. Meni, da ga bodo Britanci sprejeli odprtih rok.

»Ne dvomim, da ko se bo to zgodilo, ker vsi vemo, da se bo zgodilo. Ko se bo vrnil v Združeno kraljestvo, mislim, da mu bosta tako njegov oče, kralj Karel III., kot njegov brat, valižanski princ, izrekla dobrodošlico in ga sprejela z odprtimi rokami,« pravi nekdanji kraljevi uradnik. »Nekaj ​​je na Harryju, kar imamo vsi radi, samo ne razumemo, zakaj počne to, kar počne v tem trenutku,« je dodal.

Harry bo zaradi otrok trpel, dokler bo lahko

Burrell tudi meni, da se želi Harry zaradi svoje grenke izkušnje z razpadlo družino za zdaj za vsako ceno izogniti ločitvi. »Harryja poznam osebno in menim, da si je vedno želel biti oče, imeti otroke, mislim, da je trenutno prezgodaj, da bi bila njegova družina ločena. Mislim, da želi ostati, da bi videl, kako njegovi otroci odraščajo. Če se zdaj loči, bo izgubil svoje otroke, ker ve, da bi jih ona obdržala v Ameriki in jih ne bi videl. Zaradi vsega tega mislim, da bo Harry poskušal vztrajati tako dolgo, dokler bo lahko. Neizogibno je, da bo ta zakon razpadel, ker vemo, da z velikimi kritikami, svetovno slavo in prisotnostjo v tisku prihaja veliki pritiski in ta par ima res velik pritisk na svojem hrbtu,« je dejal Burrell.

»Osebno nočem znova videti Harryja nesrečnega, videla sem že preveč solz. Želim si, da je zelo srečen, želim videti napredek njega in njegove družine, a veste, nekje v ozadju je dvom,« je zaključil.