Umrl legendarni igralec, žaluje tudi Đuro (FOTO)

V starosti 61 let je umrl bosanski igralec Saša Petrović. Žalostno vest je za Avaz potrdil režiser Srđan Vuletić, ki je priznal, da je tudi njega novica šokirala. Dodal je še, da je igralcu zadnje čase pešalo zdravje, njegovi smrti pa naj bi botrovale težave s srcem.

Petrović je med drugim igral v številnih filmih in serijah, ki so priljubljeni tudi med Slovenci: Ta mala duša, Nikogaršnja zemlja, Nor, zmeden, normalen ...

Đuro: Veliko sva doživela skupaj

Igralčeva smrt je prizadela tudi Branka Đurića. »Odšel je najboljši igralec naše generacije in moj prijatelj od ranega otroštva. Bil je prvi v vsemu. Bil je prehiter za eno življenje,« je na instagramu zapisal Đuro in dodal, da sta s pokojnim prijateljem veliko doživela skupaj.