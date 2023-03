Če se zjutraj zbudite trdi in vam pokajo sklepi

Bolečine v sklepih lahko občutimo v več delih telesa. Starost, teža, predhodne poškodbe, prekomerna obraba in druga zdravstvena stanja so najbolj pogosti vzroki za bolečine v sklepih.

Boleče nelagodje v sklepih je pogosto in ga običajno občutimo v rokah, stopalih, kolkih, kolenih ali hrbtenici. Bolečina je lahko stalna ali pa se pojavlja in izginja. Včasih je lahko sklep tog, boleč ali boleč. Nekateri bolniki se pritožujejo nad pekočim, utripajočim ali škripajočim občutkom.

Poleg tega je lahko sklep zjutraj tog, z gibanjem in aktivnostjo pa se sprosti in izboljša. Vendar pa je žal tako, da lahko prevelika aktivnost bolečino še poslabša.

Bolečine v sklepih lahko vplivajo na delovanje sklepa in lahko omejijo zmožnost opravljanja osnovnih opravil. Močne bolečine v sklepih lahko vplivajo na kakovost življenja.

Zato se zdravljenje se ne sme osredotočati le na bolečino, temveč tudi na prizadete dejavnosti in funkcije.

Ostanite v gibanju

To je zlato pravilo za zdravje sklepov: čim več se gibljete, tem manj bo togosti. Ne glede na to, ali berete, delate ali gledate televizijo, pogosto menjajte položaje. Vzemite si odmor od mize ali stola in bodite aktivni.

Prilagodite se svoji telesni masi

Telesna masa vpliva na obremenitev bokov, kolen in hrbta. Tudi majhna izguba naše teže lahko pomaga. Vsak kilogram, ki ga izgubite, močno zmanjša pritisk na kolena. Vprašajte svojega zdravnika, kakšen je najboljši način za začetek hujšanja - in ne hujšajte po nasvetih s spleta, saj ko sledite spletnemu guruju, v resnici največkrat govorite s prodajalcem megle.

Pred vadbo se ne raztezajte

Prožnost telesa pomaga pri boljšem gibanju. Poskusite se raztezati vsak dan ali vsaj trikrat na teden. Vendar se ne raztezajte, ko so mišice hladne! Najprej naredite rahlo ogrevanje, na primer 10 minut hoje, da sprostite sklepe, vezi in kite okoli njih.

Prehajanje na vadbo z majhnim udarnim učinkom

Katera vadba je dobra? Najboljše so dejavnosti, ki ne obremenjujejo sklepov, kot so hoja, kolesarjenje, plavanje in vadba za moč.

Dajte, razgibajte že nekaj mišic!

Postanite močnejši, da bodo sklepi imeli boljšo oporo. Že malo več moči pomeni bistveno razliko. Fizioterapevt ali certificiran trener lahko pokaže, katere gibe lahko izvajate, in kako. Če imate težave s sklepi, se izogibajte hitrim in ponavljajočim se gibom.

Izboljšajte svoj doseg

So vaši sklepi preveč togi? Morate si povrniti čim večji obseg gibanja. To je normalni obseg gibanja sklepa v določenih smereh. Zdravnik ali fizioterapevt lahko priporoči vaje, s katerimi boste dosegli želeni obseg, bolje, doseg.

Okrepite jedro

Močnejše trebušne in hrbtne mišice pomagajo pri ravnotežju. To pomeni, da je manj verjetno, da boste padli ali se poškodovali. V svojo vadbo dodajte vaje za krepitev mišic jedra (trebuha, hrbta in bokov). Pilates in joga sta odlični vadbi, ki ju lahko preizkusite.

Spoznajte svoje omejitve

Normalno je, da imate po vadbi bolečine v mišicah. Če vas boli več kot 48 ur, ste morda pretiravali. Naslednjič se ne ženite tako močno. Premagovanje bolečin na silo lahko privede do poškodb.

Ribe

Če imate bolečine, lahko pomaga ribja jed. Mastne hladnovodne vrste rib, kot sta losos in skuša, so dober vir maščobnih kislin omega-3, ki pomagajo ohranjati zdrave sklepe. Zmanjšujejo tudi vnetje, ki pri bolnikih povzroča bolečine v sklepih in občutljivost. Ne marate rib? Namesto tega poskusite kapsule z ribjim oljem.

Ohranite svoje kosti močne

Pri tem lahko pomagata kalcij in vitamin D. Najboljši vir kalcija so mlečni izdelki, lahko pa tudi zelena listnata zelenjava, kot sta brokoli in ohrovt. Če s hrano ne dobite dovolj kalcija, se posvetujte z zdravnikom o prehranskih dopolnilih. Z zdravnikom ali nutricionistom, in ne s spletom!

Poskrbite za dobro držo telesa

Stojte in sedite pokončno, da zaščitite sklepe od vratu do kolen. Držo lahko izboljšate tudi s sprehodom. Hitreje, ko greste, bolj se mišice trudijo, da vas držijo pokonci. Pomaga lahko tudi plavanje.

Razbremenite se

Pri dvigovanju uteži in prenašanju bremen pazite na svoje sklepe. Vrečke namesto na roke obesite na ramena. Tako lahko večje mišice in sklepi lažje prenesejo težo.

Odpravite bolečino

Led je naravno sredstvo za lajšanje bolečin. Onemogoča bolečino in blaži otekanje. Če imate boleč sklep, uporabite hladen obkladek ali led, zavit v brisačo. Pustite ga pritrjenega na mesto bolečine do 20 minut. Poskusite lahko tudi z vrečko zamrznjene zelenjave, zavito v brisačo. Nikoli ne polagajte ledu neposredno na kožo.

Dodatki? Najprej vprašajte zdravnika

Trgovine in še bolj splet so polni izdelkov, ki obljubljajo lajšanje bolečin v sklepih. Če želite poskusiti z dodatki, se posvetujte z zdravnikom. Lahko vam pomaga pri odločitvi, kaj je varno in kaj bi lahko vplivalo na vaša zdravila ali zdravstveno stanje.

Zdravljenje poškodb sklepov

Poškodbe ne le, da bolijo, lahko tudi prispevajo k razgradnji hrustanca v sklepih. Če se poškodujete, takoj obiščite zdravnika in se posvetujte z njim. Nato sprejmite ukrepe, s katerimi se boste izognili nadaljnjim poškodbam. Morda boste morali izpustiti stvari, ki preveč obremenjujejo sklep, ali uporabljati opornico, da bo sklep stabilen.