Hočeš, nočeš, tale kombi ti mora biti všeč

Športni rekreativci potrebujemo velik avto, ogromen avto, robe imamo čez glavo in je zato velik prtljažni prostor nujen. Najraje imamo kombije, enoprostorci so, kot kaže izumrli, no, dobra novica pa je to, da je danes na razpolago veliko rabljenih enoprostorcev. Seveda, to je dobra novica za vse tiste, ki se ne ozirajo za najnovejšo avtomobilsko tehnologijo in industrijo.

Najprej je treba napisati, da je čakalna vrsta za Buzza eno okroglo leto! Vas še zanima?

Njegov doseg je nekaj več kot 400 kilometrov, vendar preberite si zapis, kaj je o tem lepotcu napisal Delov novinar, strokovnjak za mobilni svet, Gašper Boncelj:



Nas moti, da je za samo pet oseb. Ampak po drugi strani pa se delamo, da je nostalgija po starem Bulliju le prevelika, da nas v današnjem času ne bi zamikal Buzz. Kajne? Pogled na ceno odgovarja z zelo počasnim odkimavanjem, bolj kot s hitrim prikimavanjem.

Stari dobri bulli. FOTO: Alexey Nasyrov Reuters

FOTO: Fabian Bimmer Reuters

FOTO: Staff Reuters

FOTO: Mike Blake Reuters

ID.buzz FOTO: Volkswagen

ID.buzz FOTO: Volkswagen

ID.buzz FOTO: Volkswagen