Le še pet dni časa za nakup bitcoina minetrixa, preden se zviša po bitcoin halvingu

Žeton bitcoin minetrix, ki je zbral impresivnih 13 milijonov dolarjev, je trenutno v zadnji fazi predprodaje. To pomeni fiksno ceno 0,0148 USD do zaključka ICO v ponedljek, 29. aprila, ob 12.00 UTC.

Od takrat naprej bi lahko bitcoin halving potencialno dvignil žeton v nove višine po uvrstitvi na borzo.

Od sobote, 20. aprila, namreč rudarji bitcoinov zaslužijo 3,125 BTC na blok. Pred razpolovitvijo je bila vrednost nagrade rudarjev določena na 6,25 BTC.

Toda ali ni zaradi tega rudarjenje bitcoinov postalo manj donosno? To je zapleteno vprašanje; preprost odgovor je ne. Pred tem smo imeli tri rudarjenja in zaradi vsakega od njih je bil bitcoin bolj donosen.

Čeprav so se nagrade za rudarjenje zmanjšale, je povpraševanje po bitcoinih še vedno veliko, predvsem zaradi povečanega zanimanja institucij, ki je posledica uvedbe enajstih ameriških promptnih skladov ETF za bitcoine januarja.

Ko je torej manj bitcoinov za zadovoljitev enakega povpraševanja, postane BTC v obtoku dragocenejši. Zato so prejšnje tri razpolovitve bitcoina spodbudile bikovske vzpone.

V bistvu je zdaj idealen trenutek za žeton, ki odpravlja ovire za vstop na področje rudarjenja bitcoinov.

Kako deluje bitcoin minetrix

FOTO: Clickout Media

Bitcoin minetrix uporablja pametne pogodbe Ethereum, ki vlagateljem omogočajo večje donose s protokolom stakinga, ki dejansko rudari prave bitcoine.

Kako deluje? Vse, kar mora vsak vlagatelj storiti, je, da na spletnem mestu preprosto kupi in stavi BTCMTX. Minimalni znesek nakupa ni določen, dvig žetonov pa je enostaven, zato je vstop v rudarjenje v primerjavi z nakupom in namestitvijo specializirane strojne opreme za rudarjenje razmeroma poceni.

Uporabniki lahko trenutno vložijo svoje BTCMTX in tako v predprodaji zaslužijo več BTCMTX. Po zagonu platforme pa bodo uporabniki, ki bodo svoje BTCMTX posodili protokolu, prejeli kredite za rudarjenje v oblaku, ki predstavljajo moč hash.

Ko uporabniki zberejo več hash moči, lahko minetrixova programska oprema za rudarjenje v oblaku poveča število poskusov reševanja kripto ugank v omrežju in potrjevanja blokov transakcij (znano kot rudarjenje), kar prinaša nagrade BTC.

Platforma tudi nagrajuje vložke z več BTCMTX, kar dodatno spodbuja cikel vložkov in rudarjenja ter ustvarja donosen dvojni tok prihodkov.

Pred storitvijo minetrix je bilo rudarjenje močno centralizirana dejavnost, ki so jo opravljala specializirana rudarska podjetja, institucije in tisti, ki so imeli denar, prostor in moč za energetsko intenzivne rudarske naprave.

Bitcoin minetrix vrača kriptovalutam njihov temeljni princip decentralizacije s tem, da daje rudarske zmogljivosti v roke vsakomur.

Potencialni vlagatelji imajo le še pet dni časa, da se pripravijo na vzpone, ki se pričakujejo po razpolovitvi.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media