Zvezdnica brez dlake na jeziku o marmeladi Meghan Markle

Chrissy Teigen in njen mož John Legend sta del kroga izbrancev, ki so lahko poskusili marmelado Meghan Markle.

Ta je kozarčke izdelka, ki ga bo prodajala pod blagovno znamko American Riviera Orchard, poslala svojim prijateljicam in vplivnicam, ki so seveda podale svoje mnenje.

Chrissy pri tem ni bila izjema in je na svojem instagramu objavila posnetek družinskega zajtrka.

Ob njem je zapisala, da je marmelada vojvodine na popečenem rustikalnem kruhu najbrž najbolj popoln grižljaj, kar si jih je privoščila letos.

Kulinarična pohvala ne odraža samo odličnega okusa jagodne marmelade, temveč priča tudi o tesnem odnosu med Meghan in Crissy, saj sta zaveznici v svetu slavnih.

Vez med njima ima korenine daleč v preteklosti, v času, ko sta obe delali kot statistki v oddaji Deal or No Deal in nekdanja manekenka je večkrat javno pohvalila Meghanino sočutno naravo in prijaznost, ki ji ju je izkazala zlasti v težkih časih, denimo ob izgubi sina Jacka.

Ni pa Teigenova edina, ki je navdušena nad izdelkom vojvodinje.

Tudi zvezdnice, kot so Mindy Kaling, Tracee Ellis Ross in druge so na družabnih medijih izrazile mnenje o sladkem namazu in so soglasno podprle Meghanin produkt.

Ta je nastal v omejeni količini, Meghan je pripravila 50 kozarčkov in jih poslala prijateljicam. Na vsakem oštevilčenem kozarčku je kot znak pozornosti osebno ročno napisano sporočilo.