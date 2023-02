Imate več kot 40 let?

Če ste starejši od 40 let, redna telesna vadba ne bo poskrbela le za dobro telesno pripravljenost - morda vas bo obvarovala tudi pred bolnišnico. Tako so ugotovili strokovnjaki.

Ugotovitve kažejo, da bi lahko ljudje srednjih let in starejši, če bi vsakodnevni rutini dodali le 20 minut vadbe, v sedmih letih zmanjšali tveganje za hospitalizacijo za 4- do 23- odstotkov.

To se ujema s splošnimi priporočili za izboljšanje zdravja: vsaj 150 minut zmerne kardio vadbe ali 75 minut intenzivne vadbe vsak teden. To pomeni vadbo, pri kateri srce razgibava in se znoji: zmerna intenzivnost vključuje početja, kot so hitra hoja, kolesarjenje po ravnem in delo na vrtu.

Tek, resnejše kolesarjenje po vzpetinah in plavanje pa so intenzivne vadbe. Pri večini zdravstvenih težav so imeli ljudje, ki so bili bolj telesno dejavni, manjše tveganje za pot v bolnico.

In kje gibanje tako zelo pomaga?

Seznam je lep: bolezen žolčnika, okužbe sečil, krvni strdki, možganska kap, zapleti sladkorne bolezni, pljučnica, slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa, polipi debelega črevesa in divertikularna bolezen (pri kateri se v steni debelega črevesa tvorijo majhne vrečke).

Ob tem lahko telesna dejavnost izboljša delovanje imunskega sistema, zdravje pljuč in srca, občutljivost na inzulin in zmanjša vnetja. Telesna dejavnost lahko zmanjša količino telesne maščobe, visok krvni tlak in holesterol.