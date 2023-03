»Muskelfiber«, je lahko tudi bolezen

Ljubiteljski športniki smo dobro seznanjeni z bolečimi mišicami po vadbi. To je tisti neprijeten občutek, da nekaj dni po vadbi bolijo ali otrdijo mišice, ki je pri vadečih normalen in znan kot zapoznela bolečina v mišicah.

Prizadene lahko ljudi vseh stopenj telesne pripravljenosti, zlasti po tem, ko se preizkusite v novi dejavnosti ali se nekoliko bolj potrudite kot običajno.

Kaj je bolečina v mišicah, če ni muskelfiber? Nič dobrega ... Mišična bolečina ali mialgija je znak poškodbe, okužbe, bolezni ali druge zdravstvene težave. Občutite lahko globoko, enakomerno bolečino ali naključne ostre bolečine. Nekateri ljudje imajo bolečine v mišicah po vsem telesu, drugi pa na določenih področjih.

O tem je na spletni strani Medicine Net pisal zdravnik Michael W. Smith.

Fibromialgija

Fibromialgija je bolezen, ki povzroča bolečine v mišicah in občutek togosti. Če imate to bolezen, ste morda bolj občutljivi na bolečino kot večina ljudi. Bolečine boste občutili tudi po vsem telesu, na obeh straneh ter nad in pod pasom. Morda boste tudi utrujeni in imeli možgansko meglo.

Borelioza

V prvih 3- do 30- dneh po ugrizu klopa, okuženega z boreliozo, lahko opazite bolečine v mišicah in sklepih ter izpuščaj, otekle bezgavke, vročino in mrzlico. Če imate te simptome, obiščite zdravnika. Nezdravljena borelioza lahko povzroči, da so sklepi sčasoma bolj togi in boleči.

Artritis

Artritis se pojavlja v različnih oblikah. Številne od njih povzročajo togost, otekanje, rdečico in zmanjšano gibljivost sklepov. Ko ne morete premikati sklepov, postanejo mišice okoli njih toge in boleče. Verjetnost, da boste zboleli za artritisom, se s starostjo povečuje, verjetnost za določene vrste artritisa pa je večja, če so v vaši družini ali če ste si poškodovali sklep.

Rabdomioliza

Rábdomiolíza je hiter razpad, razkroj skeletne mišičnine, ki se kaže s slabostjo prizadetih mišic, oslabljenimi mišičnimi refleksi in mioglobinurijo (prisotnost mioglobina - to mišični protein, odgovoren za shranjevanje kisika, ki je potreben, da mišice izpolnijo svojo funkcijo - v urinu). Največje tveganje za nastanek rabdomiolize imajo vzdržljivostni športniki, gasilci, vojaki in starejši odrasli, ki po padcu dlje časa ne morejo vstati. To redko stanje povzroča bolečine v mišicah, šibkost in otekanje zaradi razpada mišičnega tkiva. Lahko je smrtno nevarna. Povzročijo jo lahko tudi nekatera zdravila, prepovedane droge, poškodbe mišic ter huda dehidracija ali pregrevanje.

COVID-19

Eden najpogostejših zgodnjih simptomov COVID-19 je po vročini, kašlju in vnetem grlu bolečina v mišicah in šibkost. Hujši, ko je primer bolezni COVID-19, dlje časa lahko imate te mišične simptome.

Gripa

Bolečine in bolečine v mišicah, ki jih imate ob pojavu gripe, so posledica odziva vašega imunskega sistema na virus in ne same gripe. Čeprav lahko bolijo tudi prehladi in težave s sinusi, so bolečine v mišicah in bolečine, ki jih dobite med gripo, običajno hujše.

Neželeni učinki zdravil

Nekatera zdravila za zniževanje holesterola (kot so statini) imajo kot stranski učinek bolečine in poškodbe mišic. Pri približno 10- do 20-odstotkih ljudi, ki jih jemljejo, povzročajo boleče, utrujene ali šibke mišice. To je redko, vendar lahko statini povzročijo rabdomiolizo, redko bolezen, ki povzroči bolečine v mišicah, šibkost in otekanje zaradi razpada mišičnega tkiva.

Anemija

Čeprav anemija (nizko število rdečih krvničk) običajno ne povzroča bolečin, se zaradi pomanjkanja kisika v tkivih počutite šibki in utrujeni. To je pogosto znak, da potrebujete več železa v krvi. Lahko vam je hladno, se počutite zadihano, omotično ali imate neredno bitje srca in bledo kožo.

Multipla skleroza

Spastičnost je občasno zvišana mišična napetost oziroma mišična otrdelost, ki nastane zaradi okvar zgornjega motoričnega nevrona. Mišična spastičnost je pogost simptom pri multipli sklerozi. Spastičnost je občutek togosti ali napetosti - krči ali dolgi mišični krči, ki se pojavljajo naključno. Ti krči se lahko pojavijo kjer koli, vendar so pogostejši v nogah.

Nizka vsebnost vitamina D

Za dobro delovanje telesa potrebujete vitamin D. Dobivate ga s sončno svetlobo in hrano, ki jo jeste. Če ga ne dobite dovolj, lahko povzroči bolečine v sklepih in mišične krče.

Lupus

Sistemski lupus je kronična avtoimunska bolezen, ki lahko prizadene različne organe v telesu, predvsem kožo, sklepe, krvne celice, ledvice in centralni živčni sistem. Ker je kronična bolezen, to pomeni, da traja dolgo časa. Bolezen je avtoimunska, kar pomeni, da imunski sistem, ki nas normalno varuje pred bakterijami in virusi, napade telesu lastna tkiva. Več kot 90-odstotkov ljudi z avtoimunsko boleznijo lupus bo kdaj imelo bolečine v mišicah in sklepih. Pri približno polovici so bolečine v mišicah eden od prvih simptomov. Bolečine v mišicah so pogoste tudi med izbruhom lupusa.