Ansambel Andreja Bajuka je valček posvetil očetu oziroma očetom

Avtor melodije najnovejšega valčka je Andrej Bajuk, tudi harmonikar in vodja ansambla, besedilo pa je napisal Matej Trstenjak. In kaj v valčku opevajo? »Sinovi smo že po naravi navezani na svoje očete, hčerke pa povezanost doživljajo še bolj čustveno. Ta skladba je zahvalnica hčerke očetu, ki jo je s svojimi nauki popeljal do samostojnosti, še vedno pa je velik del nje ne glede na leta,« nam pove Andrej Bajuk, ki bo z ansamblom še letos praznoval četrt stoletja glasbenega delovanja in ustvarjanja na slovenski narodnozabavni sceni.

Koncerta in zgoščenka

Lani so se udeležili tudi vurberškega festivala. FOTO: arhiv ansambla

V ta namen za ljubitelje narodnozabavne glasbe pripravljajo dva koncerta, izdali pa bodo tudi zgoščenko, na kateri bo deset skladb, pet novih in pet malo starejših, ki jih njihovi oboževalci že dobro poznajo in so jim tudi zelo pri srcu. To so skladbe Moj domači kruh, Obriši solze, Verjamem v ljubezen, Kje so veselice ... in druge. Bo pa nova zgoščenka že peta v zgodovini tega ansambla iz Bele krajine, v katerem so poleg Bajuka, ki poje, igra harmoniko in klaviature, še njegov sin Simon Bajuk, ki igra bas kitaro, bariton in poje, Nejc Prijanovič, ki igra kitaro, pevka pa je Ingrid Kralj, ki se je ansamblu pridružila pred dvema letoma in se odlično prilagodila fantom.

Letos praznujejo četrt stoletja glasbenega delovanja.

Priprave na jubilej pa so fantje in dekle že začeli, saj si želijo skupaj z zvestim občinstvom ustvariti nepozaben večer glasbe, veselja in druženja, ki ga bodo vsi še dolgo pomnili ter ga obogatiti z novimi vižami. Ansambel Andreja Bajuka je tudi eden redkih ansamblov z območja Bele krajine, ki ustvarja narodnozabavno glasbo. V času korone so posneli kar deset skladb, nekaj avtorskih in nekaj priredb, prav tako so zanje posneli tudi videospote. Na dan mučenikov, 10. marca lani, je izšla njihova zgoščenka z naslovom Verjamem v ljubezen, ki so jo predstavili na dveh popolnoma razprodanih koncertih. Naslovili so jo z istoimensko polko, s katero so uspešno nastopili tudi na lanskem 53. festivalu narodnozabavne glasbe Ptuj 2022. Na zgoščenki je deset novih skladb, ki so jih v zadnjih treh letih predstavili na festivalih na Ptuju, Vurberku in Oplotnici.