Kamera posnela tatvino, ki sta jo izvedla člana »Pink Panterja« (VIDEO)

Državljana Srbije, stara 50 in 53 let, sta bila v sredo aretirana v Grčiji zaradi suma ropa najmanj dveh zlatarn na območju Aten, iz katerih sta odnesla za več kot 300.000 evrov plena. Aretirana naj bi bila člana hudodelske združbe Pink Panther, varnostne kamere ene od oropanih zlatarn pa so posnele trenutek, ko je osumljenec iz vitrin odstranjeval nakit.

Aretirana sta osumljena, da sta od decembra 2023 okradla najmanj dve zlatarni v središču Aten. Izbirala sta prodajalne, ki si delijo steno z zapuščenimi stavbami. V večernih urah sta vstopila v zapuščeni objekt, izvrtala luknjo v steno, nato pa je eden od roparjev vstopil v zlatarno, se splazil do vitrin ter odnesel zlatnino, piše Telegraf.

Osumljenca sta uporabljala lažne dokumente in vozila s tujimi registrskimi tablicami, ki so bila registrirana na osebe brez evidence. Do zlatarn sta prišla peš ali z vozilom, parkiranim na določeni razdalji, da ga policija ne bi mogla povezati z njima.

Domnevajo, da je v zlatarno vstopil mlajši Srb, ki naj bi se nato plazil po tleh, da ne bi sprožil alarma. Po izpraznitvi vitrin se je po isti poti vrnil do luknje v zidu, plen predal partnerju, nato pa sta skupaj pobegnila.

Od decembra sta okradla najmanj dve zlatarni v središču Aten. Simbolična fotografija. FOTO: Kwangmoozaa Getty Images/istockphoto

Pri preiskavi prostorov so policisti med drugim našli orodje za zabijanje žebljev, tri ročne ure, nakit, 190 evrov, ponarejena vozniška dovoljenja, tri mobilne telefone in druge osebne predmete. Med preiskavo so zasegli tudi osebni avtomobil in motorno kolo.

Policija je sporočila, da se je starejši Srb aretaciji upiral in da imata oba osumljenca obsežno kazensko evidenco.