Pediatri in šolski zdravniki zaskrbljeni: brez izbranega zdravnika je kar 22.600 otrok

Slovenski pediatri in šolski zdravniki so v javnem pismu pozvali odločevalce, da jim pomagajo ohraniti kakovosten zdravstveni sistem ter visoko raven oskrbe otrok. Med drugim so izrazili zaskrbljenost zaradi zanemarjanja sistema in izpostavili, da je 22.600 otrok brez izbranega zdravnika. Pismo je podpisalo 320 pediatrov in šolskih zdravnikov.

Kot so zapisali, se posledice zanemarjanja celotnega zdravstvenega sistema prenašajo vse do njihovih ambulant. Zaradi pomanjkljivih kapacitete družinskih zdravnikov je 53.000 odraslih opredeljenih pri pediatrih. Na drugi strani je 22.600 otrok in mladostnikov brez izbranega zdravnika, 44 šol pa prav tako nima imenovanega zdravnika šole. Luknje krpajo upokojeni zdravniki, poudarjajo. »Nekateri med njimi so starejši od 80 let. Vračajo se v ambulante, ker vedo, da ni prav, da bi otroci ostali brez oskrbe le zato, ker živijo ob napačnem času v napačnem kraju,« so zapisali.

Slabe razmere in slabo zanimanje

Ocenjujejo, da v Sloveniji potrebujemo 21 novih specialistov za obstoječe potrebe in zapolnitev mreže imenovanih zdravnikov šol. Še 15 bi jih potrebovali za opredelitev pacientov, ki so ostali brez izbranega zdravnika, 28 specializacij na leto pa potrebujemo za pokritje načrtovanih upokojitev.

Pri tem poudarjajo, da se je na 25 razpisanih mest za specializacijo nedavno prijavilo 12 kandidatov. Vzroke vidijo v tem, da je zapostavljanje primarnega javnega zdravstva tako vidno in delovna mesta za začetnike tako nekonkurenčna, da mlajši kolegi iščejo priložnosti drugje, morda celo v tujini.

»Na vas se obračamo dobronamerno in in v upanju, da nam boste pomagali ohraniti visoko raven oskrbe, ki so jo pred več desetletji najprej zastavili in nato dosegli naši predhodniki, spoštovani starejši kolegi pediatri, pediatrinje in šolske zdravnice, zdravniki,« so zapisali v pismu. Poudarili so, da bi morala biti skrb za otroke in mladostnike ter njihovo zdravje prioriteta celotne družbe.

Izboljšati je treba delovne pogoje

Odločevalce so zato pozvali, da »namesto v grajenje javne podobe« svojo energijo usmerijo v izboljšanje delovnih pogojev. Prosijo jih, da jim pomagajo pripeljati v sistem mlade in motivirane sile s kadrovskimi ukrepi, ki bodo prinašali hitre rešitve in dolgotrajno delovanje sistema. Prav tako jih pozivajo, da spodbujajo razvoj preventive z ustreznim vrednotenjem preventivnih zdravstvenih dejavnosti in storitev in ustavijo produkcijo »birokratskih nesmislov«.

Javno pismo podpirajo glavna strokovna združenja na področju pediatrije in šolske medicine, in sicer Združenje za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, Sekcija za primarno pediatrijo in Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino. Odprto pismo so naslovili na vlado, ministrstvo za zdravje, zdravniški sindikat Fides in Zdravniško zbornico Slovenije.