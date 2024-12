To so dogodki, ki so zaznamovali krvavo leto 2024 (FOTO)

V letu, ki se izteka, so se žal nadaljevali veliki oboroženi spopadi, vključno z nadaljevanjem ruske invazije na Ukrajino, državljansko vojno v Mjanmaru, državljansko vojno v Sudanu in islamističnim uporom v Sahelu. Novembra so se v sirski državljanski vojni nadaljevali težki spopadi, ki so privedli do strmoglavljenja Baasistične Sirije, Bashar al-Assad pa je decembra pobegnil iz Sirije.

Vojna med Izraelom in Hamasom se je razširila v številne države, predvsem v Libanon, ki ga je Izrael napadel oktobra. To je sledilo zaostritvi nenehnega konflikta med Izraelom in Hezbolahom. Izrael je stopnjeval ofenzivo proti skupini, vključno z napadom z uporabo komunikacijskih naprav, polnih eksploziva, in izvedbo bombardiranja njenega sedeža, ki je povzročilo umor generalnega sekretarja Hassana Nasrallaha. Ismail Haniyeh, politični vodja Hamasa, je bil že julija umorjen v iranski prestolnici Teheran.

Severni Korejci se vojskujejo za Putina

Še pred enim letom se je zdelo nepredstavljiva, a v 2024 se je uresničilo- na tisoče elitnih sil iz Severne Koreje se bori in umirajo v evropski vojni. Napotitev več kot 11.000 Severnokorejcev je vojno med Rusijo in Ukrajino spremenila v resnično globalni spopad. To je bil tudi dramatičen primer sodelovanja znotraj tako imenovane »Osi avtoritarcev«, četverice, ki jo sestavljajo Rusija, Kitajska, Severna Koreja in Iran. Severnokorejci so se najprej napotili v ruske baze za urjenje, da bi se naučili jezika in operativnega delovanja svojih novih sovojakov. V zadnjih tednih leta so bili v boju – poskušali so potisniti ukrajinske sile v ruski provinci Kursk. Uradniki v Ukrajini in ZDA so povedali, da je bilo v spopadih ubitih ali ranjenih več sto severnokorejskih vojakov.

Seveda je severnokorejska napotitev vojakov v Ukrajino posledice daleč onkraj bojišča. »Mislim, da to pomeni, da moramo nehati razmišljati o Severni Koreji kot le o izolirani prevarantski grožnji in o državi začeti razmišljati kot o mednarodnem sodelavcu, ki bi lahko povzročil škodo širši mednarodni skupnosti,« meni politologinja Naoko Aoki. Odvisno od tega, koga ste vprašali, je bila napotitev, bodisi znak ruskega obupa glede na osupljive izgube v Ukrajini, bodisi pameten način za praktično uporabo nove osi in odnosa med Rusijo in Severno Korejo.

Ko so eksplodirali pozivniki – in kaj je sledilo

Dogodek sredi septembra je spremenil dve temeljni predpostavki na Bližnjem vzhodu, o Izraelu in njegovem glavnem sovražniku Iranu. V dveh dneh v Libanonu je v rokah ali žepih operativcev militantne skupine Hezbolah eksplodiralo na tisoče pozivnikov. Ubitih je bilo 12 ljudi, več kot 2000 pa je bilo ranjenih, posledice pa so močno presegle število žrtev. Operacija je pokazala globino prodora izraelskih obveščevalnih agencij v Hezbolah, operativce Hezbolaha je spodbudila k iskanju alternativnih komunikacij in spravila ob glavo vodstvo skupine.

Stvari so se z vidika Hezbolaha samo poslabšale, ko je postalo jasno, da so bili napadi na pozivnike sredi septembra le uvod v večji napad. Deset dni po tem, ko so eksplodirali prvi pozivniki, je Izrael umoril dolgoletnega voditelja Hezbolaha Hassana Nasrallaha, nato pa se je lotil zračne in zemeljske akcije, ki je zdesetkala vodstvo skupine in njihob arzenal orožja. Vse to je oslabilo tudi njihovega pokrovitelja Iran.

Iran in Izrael gresta v vojno

Dolga leta je bil scenarij nočne more za Bližnji vzhod: Izrael in Iran bi se povzpela po tako imenovani lestvici stopnjevanja od majhnih napadov ali posredniških napadov do velikih vojaških napadov drug proti drugemu. Leta 2024 se je to zgodilo dvakrat, prvič aprila in nato še oktobra, izmenjave, ki so Bližnji vzhod pripeljale na rob obsežne regionalne vojne brez primere.

Iran je aprila izvedel svoj prvi večji napad z raketami in brezpilotnimi letali proti Izraelu kot odgovor na izraelski zračni napad, v katerem so bili ubiti trije iranski generali in štirje drugi na iranskem veleposlaništvu v Damasku. Izrael se je odzval, a zdelo se je, da je bila vojna preprečena – nato pa je oktobra prišlo do hujših spopadov. Za nekatere sta dvojni epizodi udarca in protiudarca pomenili, da je prišel scenarij iz nočne more.

Velika Trumpova vrnitev

Vsake ameriške predsedniške volitve ima globalne posledice in čeprav je Donald Trump nepredvidljiva osebnost, lahko njegova izvolitev prinese daljnosežne posledice za nacionalno in globalno varnost. Trump se je zavezal, da bo končal vojne na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter omejil ali ukinil ameriško pomoč Ukrajini. Redno je kritiziral Nato, dvomil o drugih dolgoletnih zavezništvih ZDA, se hvalil s toplimi odnosi z diktatorji in na splošno obljubil omejevanje, ko gre za angažmaje ZDA v mnogih delih sveta.

Donald Trump. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Če vzamemo nedavni primer, ko so uporniki vrgli Assada z oblasti in so številni pozvali ZDA, naj se vključijo v tako imenovano »izjemno priložnost«, je Trump jasno izrazil svoje stališče: »To ni naš boj.« Trump je tudi obljubil carine brez primere proti Kitajski – samo po sebi ni vprašanje nacionalne varnosti, ampak politika, ki bi lahko prinesla posledice za nacionalno varnost, odvisno od odziva Pekinga. In predlagal ali obljubil je boljše odnose z množico diktatorjev – od Vladimirja Putina do Kim Jong Una do Xi Jinpinga. Izvolitev Donalda Trumpa je brez dvoma spremenila globalna pravila igre, a ne pozabimo, da je nekdanji in bodoči predsednik nepredvidljiv.

Katastrofa v Španiji in Bosni

Uničujoča neurja so lani prizadela več delov Evrope. Najhuje je bilo konec oktobra v Španiji, kjer je umrlo več kot 220 ljudi, večina v regiji Valencija. Tam je v enem dnevu padla letna količina padavin, voda je odnašala ceste, vozila in hiše. Veliko kritik so bile deležne oblasti, češ da so ljudi prepozno opozorile na nevarnost. Septembra je neurje Boris, ki je prineslo rekordne količine padavin, povzročilo obsežne poplave v srednji Evropi, umrlo je 27 ljudi, pod vodo so bili številni kraji.

Šokantni posnetki iz Jablanice. FOTO: Elvis Barukcic Afp

Oktobra so poplave opustošile Hercegovino in terjale 27 žrtev. Najhuje je bilo v Jablanici, kjer je plaz iz kamnoloma, ki je obratoval brez ustreznih dovoljenj, zasul več hiš. Obsežne poplave so poleti prizadele tudi Rusijo in Kazahstan.

ZDA sta v začetku jeseni dosegla orkana Helene in Milton, ki sta terjala več deset žrtev, zaradi Miltona so na Floridi evakuirali pet milijonov ljudi. Na stotine ljudi je septembra in oktobra umrlo v tajfunih v jugovzhodni Aziji ter poleti v poplavah zaradi monsunskega deževja v Nepalu in Indiji. Po oceni strokovnjakov intenzivnost in pogostnost neurij povečujejo podnebne spremembe oziroma segrevanje ozračja in vode v oceanih.

Ponoven vzpon Islamske države

Islamska država je v začetku leta prišla na naslovnice z napadi, ki so pokazali njen geografski doseg – bombni napadi v Iranu, v katerih je bilo ubitih 95 ljudi, nato pa napad, v katerem je bilo ubitih več kot 130 ljudi, na koncertno dvorano na obrobju Moskve.

Druge njihove zarote so preprečili, vključno s tisto, ko naj bi bila tarča koncerta Taylor Swift na Dunaju.

Je to dobra novica? Res je tudi, da so napadi IS v letu 2024 na splošno poskočili in obstajajo pomisleki, da bi lahko Islamska država v Iraku in Siriji izkoristila kaos, ki je nastal po sirskem uporu in začela renesanso.