Eksplozija v Rožni dolini: dve osebi v smrtni nevarnosti

Danes okoli 11. ure je v ljubljanski Rožni dolini odjeknila eksplozija, ki je huje poškodovala dva moška, zaposlena pri izvajanju gradbenih del na enem izmed tamkajšnjih objektov. Po prvih informacijah naj bi do eksplozije prišlo med samim delom, poškodovana pa sta bila na kraju oskrbljena in nato nemudoma prepeljana v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Oba sta v smrtni nevarnosti in ostajata na intenzivnem zdravljenju.

Vzrok eksplozije zaenkrat ostaja nepojasnjen, a prve ugotovitve nakazujejo možnost, da je šlo za detonacijo neeksplodiranega ubojnega sredstva iz časa druge svetovne vojne. Na kraj dogodka so bili napoteni policisti, ki so območje zavarovali in pričeli s podrobnim ogledom ter kriminalistično-forenzično preiskavo.

Policija trenutno nadaljuje zbiranje obvestil in analizo okoliščin, o vseh novih ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Vzpostavljeni so tudi varnostni ukrepi za preprečevanje morebitnih nadaljnjih nevarnosti.