Slavni meteorolog se je zlomil ob posnetku orkana: »Žal mi je, preprosto ne morem ...«

John Morales, eden najdlje delujočih meteorologov Južne Floride, je bral vremensko napoved na televizijskem kanalu v Miamiju, ko se mu je zlomil glas, piše New York Times. Poleg njega se je na razdeljenem zaslonu vrtela slika orkana Milton.

V tistem trenutku je bil orkan označen kot peta kategorija. Potoval je proti zahodni obali Floride, ki jo je 26. septembra prizadel orkan Helena, zaradi katerega so dobršni deli zvezne države še vedno v ruševinah.

»To je neverjeten, neverjeten, neverjeten orkan,« je o orkanu Milton dejal John Morales, medtem ko je zaprl oči. Glas se mu je tresel. »Oprostite,« je rekel, »ne morem, to je preprosto grozno.«

Šok, zaskrbljenost, razočaranje

Medtem je John Morales delil objavo na platformi X in dodal, da razmišlja o tem, ali naj to stori ali ne. Njegovo objavo si je v le nekaj urah ogledalo več kot 1,7 milijona ljudi.

Morales pravi, da je na njegov dramatični odziv vplivalo več dejavnikov. Šok zaradi hitre krepitve neurja. Zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila ekstremnih vremenskih pojavov. Razočaranje nad neuspehom družbe pri ublažitvi podnebnih sprememb. In empatija do ljudi, ki so se tako ali drugače soočili z orkanom Milton.

»Morajo se vam smiliti ljudje, ki mu bodo stali na poti. Uničuje življenja,« je dejal Morales.