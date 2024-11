Razkrito tajno poročilo: Ta država povečuje zaloge obogatenega urana, dovolj ga imajo za več atomskih bomb

V prizadevanju, da Iran ne bi razvijal jedrskega orožja, so svetovne sile leta 2015 s Teheranom sklenile dogovor, po katerem se je država strinjala, da bo v zameno za odpravo gospodarskih sankcij omejila bogatenje urana na ravni, potrebne za jedrsko energijo. Inšpektorji ZN so bili zadolženi za nadzor programa. V skladu s prvotnim jedrskim sporazumom iz leta 2015 sme Iran obogatiti uran le do 3,67-odstotne čistosti, lahko vzdržuje 300-kilogramske zaloge urana in sme uporabljati samo zelo osnovne centrifuge IR-1,, ki vrtijo uranov plin pri visoki hitrosti v namen obogatitve. Leto dni po tem, ko so se ZDA pod Donaldom Trumpom umaknile iz dogovora, je Iran začel postopoma opuščati vse omejitve, ki jih je dogovor postavil za njegov program, in začel bogatiti uran do 60-odstotne čistosti.