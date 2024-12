Putinova politika na Bližnjem vzhodu: razpad Asadove oblasti ima nepričakovane posledice

Rusija je doživela nov poraz na Bližnjem vzhodu, saj je režim Bašarja al Asada v Siriji utrpel popoln zlom. Po več letih podpore Moskve in Irana, ki sta Asadovo oblast leta 2015 rešila pred propadom, je zdaj jasno, da ta pomoč ni več na voljo.

Brez podpore ključnih zaveznikov se je Asadov režim hitro sesul pod pritiski upornikov, ki so sprožili nove ofenzive.

Razpoke v ruski strategiji

Rusija očitno ni sposobna hkrati voditi vojn na več frontah. Vojna v Ukrajini, ki je za Moskvo strateško in logistično izčrpavajoča, ji onemogoča, da bi še naprej ohranjala močan vpliv v Siriji.

To pomeni konec ruskih geostrateških ambicij v regiji, kjer je Moskva leta uporabljala vojaške baze Tartus in Hmjemim kot ključno oporišče za projiciranje moči na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki.

Širši učinki in izguba zaupanja

Poraz v Siriji ni le strateška izguba, temveč tudi udarec za Putinovo retoriko, ki temelji na lojalnosti do zaveznikov. Odločitev, da Asada pusti brez zaščite, je razkrila omejitve ruske moči in resurse.

FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters

Poleg tega so bili prizadeti tudi interesi Irana, ki je v konfliktu prav tako izgubil pomemben vpliv. Vse to daje prednost Turčiji, saj proturske frakcije med sirskimi uporniki krepijo svoj vpliv.

Teorije zarote in politične posledice

Medtem ko prorežimski mediji v Rusiji poskušajo zmanjšati pomen te izgube, so se pojavile teorije zarote, ki namigujejo na morebitni dogovor med Putinom in Trumpom.

Po tej teoriji naj bi Rusija zapustila Sirijo v zameno za olajšanje pogajanj z Ukrajino. Vendar so te špekulacije polne vrzeli in ne ponujajo prepričljivih odgovorov.

Novi izzivi v regiji

Medtem ko se Moskva umika, regijo čakajo novi izzivi. Kurdske frakcije, islamistične skupine in druge sile bodo verjetno v prihodnosti zaostrile medsebojne odnose in spopade.

Sirija 9. decembra 2024. FOTO: Omar Ibrahim Reuters

Poleg tega je vprašanje, kako se bo odzval Izrael, ki mu oslabitev Hezbolaha v tem trenutku ustreza. Kljub temu pa vse kaže, da Rusija ne bo več igrala osrednje vloge pri oblikovanju razmer v Siriji ali širši regiji.

Razplet sirijskega konflikta in odhod ruskih sil potrjujeta, da Moskva postaja vedno bolj osredotočena na lastne prioritete, predvsem na vojno v Ukrajini. Ta preobrat bo imel daljnosežne posledice za Bližnji vzhod in širšo geopolitično sliko.

