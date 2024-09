Padali z motorjev, v bankah, na ulici ... Oglejte si trenutke groze točno ob 15.30! (VIDEO)

Čeprav Izrael molči o obtožbah, da stoji za množičnimi eksplozijami pozivnikov članov šiitske teroristične in paravojaške organizacije Hezbolah v Libanonu, sta tako New York Times kot CNN poročala, da je šlo za skupno operacijo tajne službe Mosad in izraelskih obrambnih sil (IDF) proti šiitski milici. Očitno so na določeni točki v dobavni verigi v naprave namestili eksploziv. Bolnišnice v Libanonu so zaradi visokega števila ranjencev preobremenjene, več držav v regiji pa je Libanonu ponudilo pomoč. Ljudje so utrpeli predvsem poškodbe oči, drugih delov obraza, rok in trebuha.

Umrla je tudi 10-letna Fatima Abdallah. FOTO: Afp

Libanonsko ministrstvo za zdravje je potrdilo 12 mrtvih in več kot 2800 ranjenih, od tega 170 kritično, čeprav nekateri mediji poročajo o kar 4000 poškodovanih. Med ubitimi so tudi zdravstveni delavci. New York Times je poročal, da so izraelski agenti v pozivnike tajvanskega podjetja Gold Apollo vgradili majhne eksplozivne naprave in sprožilce za detonacijo na daljavo. Pozivnike je razneslo istočasno, ko so vsi naenkrat dobili enako sporočilo, in torej naj ne bi šlo za detonacije zaradi pregrevanja litijskih baterij, kot so navajala uvodna poročila.

V Libanonu se je v sredo zvečer povečalo število smrtnih žrtev eksplozij ročnih radijskih postaj na najmanj 20, ranjenih je več kot 450 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Libanon je v sredo popoldne zajel drugi val eksplozij, potem ko so v torek množično eksplodirali pozivniki. Eksplozije so prvi dan zahtevale najmanj 12 življenj, med njimi dva otroka, več kot 2800 ljudi je bilo ranjenih. V sredo pa je v eksplozijah ročnih radijskih postaj oz. walkie-talkiejev v več krajih po državi po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, 450 je ranjenih.

Podjetje Gold Apollo je zanikalo, da bi proizvedlo te pozivnike. Kot so zatrdili novinarjem, resda nosijo njihov logo, oblikovalo in izdelalo pa naj bi jih podjetje BAC s sedežem na Madžarskem. Direktorica madžarskega podjetja Cristiana Barsony-Arcidiacono je za ameriško televizijo NBC potrdila sodelovanje z Gold Apollom, a zavrnila, da so izdelali sporne pozivnike.

Eksplozije označili za kriminalno agresijo

Hezbolah, ki se zaradi varnosti izogiba visokotehnološkim napravam, kot so pametni telefoni, in uporablja nizkotehnološke pozivnike, naj bi jih kupil v zadnjih mesecih. Hezbolah je sporočil, da so pozivniki pripadali uslužbencem različnih enot in institucij gibanja, ter potrdil smrt osmih svojih pripadnikov. Eksplozije so označili za kriminalno agresijo, zanje okrivili Izrael in napovedali maščevanje. Med smrtnimi žrtvami je tudi 10-letna deklica, ranjen pa je bil še veleposlanik Irana.

Eksplozije so bile teroristično dejanje in množični umor, pa je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani ter mednarodno skupnost pozval k ukrepanju.

Po množični eksploziji pozivnikov so včeraj v predmestju Bejruta odjeknile nove, tokrat je razneslo ročne radijske postaje, tako imenovane voki-tokije. Umrlo naj bi najmanj devet ljudi, prav tako predstavnikov Hezbolaha. Več kot 300 ljudi so eksplozije voki-tokijev ranile.

Na družbenih omrežjih se pojavlja vse več video posnetkov trenutka eksplozije, pa tudi njenih posledic.