Volitve v ZDA: Verjetnost zmage Donalda Trumpa že prek 90 % (V ŽIVO)

V Združenih državah Amerike so se državljani v rekordnem številu zgrinjali na volišča, da bi oddali svoj glas za demokratsko kandidatko Kamalo Harris ali republikanskega kandidata Donalda Trumpa. Skupno se jih je na volišča, pred katerimi so se ves dan vile dolge kolone, še posebej v pomembnih nihajnih državah, kot so Severna Karolina, Pensilvanija in Michigan, odpravilo več kot 244 milijonov, rekordno število, slabih 87 milijonov Američanov je svoj glas oddalo predčasno. Rezultate tokratnih volitev, v marsikaterem pogledu zgodovinskih, je bilo do zadnjega trenutka nemogoče napovedati, saj sta bila oba v javnomnenjskih raziskavah ves čas izredno izenačena. Ob začetku štetja glasovnic, najprej so se zaprla volišča na vzhodni obali ZDA, je sicer prepričljivo vodil Trump.

6:53 Po projekcijah CNN-a je Trump zmagal tudi v Georgiji, eni ključnih nihajnih držav, kjer je dobil 16 elektorskih glasov.

6:47 Trumpovi podporniki, ki so se zbrali na Floridi, že slavijo. Njihov kandidat je zmagal v eni ključnih nihajnih držav Severni Karolini, republikanci so osvojili tudi večino v ameriškem senatu.

Veselje Trumpovih podpornikov na Floridi FOTO: Callaghan O'hare/Reuters

6:35 Elon Musk in Donald Trump že skupaj pričakujeta volilne rezultate. Ustanovitelj Tesle naj bi v Trumpovi administraciji, če bo ta seveda izvoljen, igral pomembno vlogo, predvsem na področju deregulacije in zmanjševanja velikosti javne uprave.

6:30 Projekcije uglednega New York Timesa kažejo: Trump bo osvojil prek 300 elektorskih glasov, potrebuje jih sicer samo 270. Verjenost njegove zmage je že 92-odstotna! Volitve bo odločil rezultat sedmih neodločenih zveznih držav, tako imenovanih swing states. Kot kaže v trenutku, ko to poročamo, bodo glasovi večine šli Trumpu.

Grafika: New York Times

Teh sedem zveznih držav, ki skupaj prinašajo 93 elektorskih glasov, bo verjetno odločilo zmagovalca volitev. Harris potrebuje 44 elektorskih glasov iz teh ključnih držav, da zmaga na volitvah, ob predpostavki, da oba kandidata zmagata v državah, kjer jima ankete kažejo občutno prednost. Trump potrebuje 51 glasov. Večina je rdečih, kar pomeni, da se nagibajo k Trumpu.

6:16 Kljub temu da glasovi še zdaleč niso prešteti, na Aljaski so denimo volišča še vedno odprta, pa so podporniki Harrisove, ki so se množično zbrali v Washingtonu D. C., povsem skušeni ob pogledu na projekcije. Te za zdaj kažejo, da je demokratska kandidatka prejela 182 od potrebnih 270 elektorskih glasov.

Skrušeni podporniki Harrisove FOTO: Angela Weiss/Afp

6:04 Sinoči so ameriške volitve potekale tudi v Ljubljani: simbolične, kakopak. Glasovali so vabljeni udeleženci posveta Amchama in ameriškega veleposlaništva v Sloveniji. Vas zanima, kdo je zmagal? Kamala Harris s 56 % glasov slovenskih poslovnežev in drugih udeležencev dogodka. Več tukaj.

6:00 Glasove so le začeli preštevati tudi v Nevadi, eni od sedmih nihajnih držav, kjer bo zmagovalec dobil šest elektorskih glasov. Nekatera volišča so tam zaradi dolgih čakalnih vrst namreč ostala odprta nekaj ur dlje, kot je bilo predvideno.

5:45 Ameriške volitve niso pomembne le za Američane in njihovo prihodnost, kdo bo državo vodil naslednja štiri leta, nestrpno pričakujejo tudi drugod po svetu, saj bo izbira volivcev vplivala na politiko in gospodarstvo velike večine držav. Ameriških volitev pa ne spremljajo le ljudje po svetu, temveč tudi tisti nad njim. Astronavtka slovenskih korenin Sunita Williams ter njena kolega Butch Wilmore in Don Pettite pa so kar z Mednarodne vesoljske postaje opravili tudi svojo državljansko dolžnost.

5:33 Simpsonovi, legendarna ameriška risanka, so že večkrat pravilno napovedali prihodnost. Že pred 24 leti so v epizodi napovedali, da bo tokrat slavila Kamala Harris. So se zmotili ali risani junaki vedo več kot mi? Preberite več tukaj.

5:20 Prvič se je volitev udeležil tudi najmlajši sin Donalda Trumpa, 18-letni Barron, ki je seveda glas namenil očetu, mama Melanija pa ob pogledu na postavnega mladeniča, ki je opravljal svojo državljansko dolžnost, ni mogla skriti ponosa.

5:00 Cena bitcoina je po objavi prvih projekcij o zmagi Donalda Trumpa poletela iz 71.000 na skoraj 75.000 dolarjev. Spomnimo, Trump velja za velikega zagovornika kriptovalut. Preberite več tukaj.

FOTO: Coinmarketcap

4:58 Po projekcijah New York Timesa je 87 % verjetnosti, da bo na predsedniških volitvah zmagal Donald Trump. Obetalo naj bi se mu 298 elektorskih glasov, 28 več kot jih potrebuje za osvojitev Bele hiše.

Grafika: New York Times

Donald Trump je po projekcijah presegel magično mejo 200 elektorskih glasov, za zmago jih potrebuje še 70. Kaj so elektorski glasovi, ki so sicer posebnost ameriškega volilnega sistema, preberite TUKAJ

4:45 Tudi v dveh najpomembnejših nihajnih državah Pensilvaniji in Severni Karolini po več kot polovici preštetih glasov in nekoliko presenetljivo malce bolje kaže Trumpu, ki je volivce ves dan pozival, naj ostanejo v vrstah pred volišči in se ne pustijo odgnati. Zaradi rekordne udeležbe in dolgih kolon, mnogi so čakali tudi po šest ur, da so lahko oddali svoj glas, so zato v omenjenih zveznih državah volišča ostala odprta nekaj ur dlje.

Pred volišči so se vile dolge kolone. FOTO: Apu Gomes/Getty Images Via Afp

4:30 V štabu Kamale Harris je trenutno napeto, a kljub temu vlada pozitivno vzdušje. Tik pred zaprtjem volišč je tja prišla tudi Kamala, ki je presenetila z izredno dostopnostjo ter sprejela celo nekaj klicev podpornikov. Vse je seveda vprašala, ali so že oddali svoj glas, ter se zahvalila za podporo in spodbudne besede.

4:10 V Michiganu, kjer so glasovnice šele začeli preštevati, trenutno bolje kaže Kamali Harris, je pa v tej zvezni državi Elon Musk včeraj volivcu, ki je oddal glas Trumpu, podelil še zadnji milijon dolarjev. Skupno je med 18 podpornikov republikancev razdelil 18 milijonov. Musk je svoj glas oddal v Teksasu, nato pa odletel na Florido in se v štabu pridružil Trumpu.

4:00 Po projekcijah je Kamala Harris dobila več glasov kot njen protikandidat v zveznih državah Vermont, New York, Maryland, Rhode Island, Delaware, Illinois in Massachusetts ter v Washingtonu D. C., kjer je za zdaj vse mirno. Je pa policija tam v času volitev pred stavbo kongresa prijela moškega, ki je imel pri sebi baklo, signalno pištolo ter dve posodi, v katerih je bila tekočina, ki so jo varnostniki, ki so moškega pregledali, dejali, da je imela vonj po bencinu. Nemudoma so mu nadeli lisice ter ga odpeljali v pridržanje.

Kljub obsodbi lahko volil Trump je svoj glas oddal na Floridi, ob tem pa so se mnogi spraševali, kako je sploh mogoče, da je lahko kot obsojena oseba lahko volil. Ne newyorške sodišču so ga namreč v začetku leta spoznali za krivega za kar 34 kaznivih dejanj, sodbo naj bi mu izrekli 26. novembra. Če je bil prebivalec Floride obsojen v drugi zvezni državi, se upoštevajo pravila glede udeležbe na volitvah tiste zvezne države. Ker v New Yorku velja, da lahko na volitvah glas odda obsojenec, ki v času volitev ne prestaja zaporne kazni, je lahko na volitve odšel tudi Donald Trump.

Na Slovenskih novicah razplet ameriških volitev spremljamo v živo.