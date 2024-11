Trump že prejema prve čestitke iz Evrope, oglasil se je tudi Janez Janša

V Evropi se vrstijo odzivi na izide predsedniških volitev v ZDA, kjer vse kaže na zmago republikanca Donalda Trumpa. Med prvimi mu je čestital madžarski premier Viktor Orban, sledila sta avstrijski kancler Karl Nehammer in francoski predsednik Emmanuel Macron.

«Največji povratek v ameriški politični zgodovini. Čestitke predsedniku Donaldu Trumpu za njegovo veliko zmago. Za svet zelo potrebna zmaga,« je na omrežju X zapisal Orban, ki sicer že ves čas velja za Trumpovega podpornika.

Macron pripravljen na sodelovanje

Čestitke je Trumpu že namenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Izrazil je pripravljenost na sodelovanje, in sicer s spoštovanjem in ambicijami. »Za več miru in blagostanja,« je zapisal na omrežju X.

Od evropskih voditeljev mu je že čestital tudi avstrijski kancler Karl Nehammer. Prav tako na omrežju X je ob tem zapisal, da so ZDA pomemben strateški partner Avstrije. »Veselimo se nadaljnje izgradnje in krepitve transatlantskih odnosov, da bi se lahko uspešno soočali z globalnimi izzivi,« je dodal.

Česa je sposobna Evropa?

Tiskovna predstavnica francoske vlade je še pred Trumpovo razglasitvijo zmage medtem menila, da bi se ob izidih v ZDA morali vprašati ne, kaj bodo storile ZDA, temveč česa je sposobna Evropa. »Na določenem številu absolutno ključnih področij, pri obrambi, ponovni industrializaciji, razogljičenju bo treba vzeti vzeti usodo v svoje roke,« je za televizijo RTL dejala Maud Bregeon.

Odzval se je tudi Janez Janša

Za zgodovinsko zmago je Trumpu čestital tudi prvak opozicije Janez Janša. »Slovenija je naslednja, ki bo naredila naše ulice varne, naše gospodarstvo močno in naše ljudi ponosne,« mu je še sporočil v angleškem jeziku.

Čestitke so že prišle tudi s strani Nataše Pirc Musar. »Slovenija je pripravljena sodelovati z vami. Le skupaj lahko zgradimo bolj demokratičen, varnejši in bolj zelen svet,« je predsednica še zapisala v objavi na omrežju X.