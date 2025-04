Prihaja mlaj v biku: finančni uspeh za tri astrološka znamenja

Sezona mrkov nam je prinesla lunin mrk in delni sončev mrk, oba sta odprla vrata transformacije in življenjskih sprememb.

Z mlajem, ki bo 27. aprila nastopil v znamenju bika, pa vstopamo v novo obdobje, piše Forever Conscious.

Občutek, da nas preveva drugačna energija kot prej, ne bo varal. Veliko bo možnosti za napredek, mnogo bo novih priložnosti.

V času bližajočega se mlaja noben pomemben planet ne bo retrograden, kar bo še olajšalo pretok energij in nas spodbudilo k pogumnim korakom.

Mlaji so vedno priložnost za nove začetke, in zdi se, da vesolje z vstopom v novo fazo leta pošilja valove podpore.

Začetek obdobja stabilnosti

Vstop v to obdobje bo sicer počasen in umirjen. Zgodil se bo namreč v znamenju bika in bo predstavljal priložnost, da se osredotočimo na to, kar nam prinaša dolgoročno korist ali veselje.

Morda bomo začutili željo, da se malce ustavimo ali razmislimo, kako v bližnji prihodnosti ustvariti stabilnost.

Energija bika nas bo spodbujala, da se upočasnimo, organiziramo in namenimo pozornost tistemu, kar si želimo ter ne onemu, kar nam vsiljujejo družba ali okoliščine.

Vpliv Venere

Venera, naravna vladarica bika, se po retrogradnem obdobju ponovno giblje naprej in med prihajajočim mlajem prinaša navdih. Je planet ljubezni odnosov, pa tudi denarja.

V ospredju bodo finančna vprašanja in morda bomo prišli do spoznanja, da nekatere naše navade niso več vzdržne.

Bik kot zemeljsko znamenje ponuja stabilno energijo, ki spodbuja k odgovornemu pristopu do financ in drugih virov.

Nov zagon

Novi začetki so tukaj. Čeprav se od nas pričakuje, da ravnamo počasi in premišljeno ter se osredotočimo na duhovno in čustveno rast, bodo z mlajem nastopile energije, ki bodo dale nov zagon in zmanjšale občutek stagnacije.

Med njim se bodo pogosto postavljala vprašanja v smislu: kakšna semena sejati za lepšo prihodnost in kako se osredotočiti na to, kar želimo negovati v življenju, namesto na tisto, kar nas zadržuje na mestu.

Najbolj bo vplival na sledeče astrološke znake:

Bik

Kot glavni igralec tega mlaja bodo rojeni v znamenju bika občutili močan zagon v smislu uravnovešanja in rasti, zlasti na področju financ ter materialne varnosti.

Devica

Kot zemeljsko znamenje bodo device energijo mlaja izkoristile za boljše načrtovanje, varčevanje in postavljanje trdnih temeljev za finančno prihodnost.

Kozorog

Ta znak bo občutil olajšanje po prejšnjih izzivih in bo dobil priložnost za napredek. Predvsem po zaslugi strateških in dolgoročnih finančnih odločitev.