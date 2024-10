Zaskrbljeni zaradi nedavne napotitve severnokorejskih vojakov v Rusijo

Seul je izrazil resno zaskrbljenost zaradi nedavne napotitve severnokorejskih vojakov v Rusijo in odločno pozval k njihovemu takojšnjemu umiku, je sporočil namestnik zunanjega ministra Kim Hong-kyun. Opozoril je, da kakršno koli vojaško sodelovanje med državama krši številne resolucije Varnostnega sveta ZN.

Ruski veleposlanik v Seulu Georgij Zinovjev je poudaril, da sodelovanje med Rusijo in Severno Korejo ni usmerjeno proti varnostnim interesom Južne Koreje. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je zatrdil, da bo Moskva še naprej razvijala sodelovanje s Severno Korejo.

Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je medtem danes govoril z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem in zavezništvo pozval, naj sprejme konkretne ukrepe proti vse večjemu sodelovanju med Rusijo in Severno Korejo. Nato doslej sicer še ni potrdil napotitve severnokorejskih sil v Rusijo, Rutte pa opozarja, da bi to pomenilo znatno zaostrovanje konflikta.

Morebitna napotitev severnokorejskih vojakov v boj proti Ukrajini kaže, da Moskva nujno potrebuje pomoč s katere koli strani, pa je dejal tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano.

V različnih bazah

»Če bodo poročila o pošiljanju severnokorejskih vojakov za pomoč Rusiji pri napadu na Ukrajino potrjena, bo to pomenilo novo stopnjevanje in znatno povečanje njihovega vojaškega sodelovanja. Prav tako kaže, da Rusije absolutno ne zanima mir in je odločena stopnjevati svojo nezakonito vojno proti Ukrajini,« je dodal.

Južnokorejska obveščevalna služba je v petek opozorila na odločitev Severne Koreje, da v podporo Rusiji v vojni proti Ukrajini napoti štiri brigade z 12.000 vojaki. Prvih 1500 je po navedbah obveščevalne službe že prispelo v Rusijo. Vojaki naj bi bili nameščeni v različnih bazah in bodo po usposabljanju napoteni na fronto.

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek opozoril, da glede na informacije ukrajinskih obveščevalnih služb Severna Koreja usposablja okoli 10.000 vojakov za podporo Rusiji. Dodal je, da je na zasedenem ukrajinskem ozemlju že nekaj vojakov iz Severne Koreje.