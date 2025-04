Kolumna Bojana Budje: Kriv je Hitler

Dolgo je to bil dan osvobodilne fronte, novodobni izzivi so ga spremenili v dan upora proti okupatorju. A ne oziraje se na naziv, je bil in ostaja dela prosti dan. Tudi jutri bo. Četudi bi bil delovnik. 27. april je pač v kombinaciji s 1. majem nekakšna najava prvih mini počitnic, ki so več kot dostojen uvod v poletno dopustniško sezono. Zakaj 27. april?

Pravega odgovora ni. Nesporno s tem dnem obeležujemo spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte leta 1941, ko so se v hiši književnika Josipa Vidmarja 14 dni po okupaciji Slovenije in 10 dni po kapitulaciji jugovojske sestali predstavniki nekaj političnih strank in slovenske kulture. A to se je črno na belem zgodilo 26. aprila. Zakaj potem kljub nasprotovanju zgodovinarjev praznujemo dan kasneje? Najbližje resnici je odgovor, da nihče ni želel praznika na dan, ko je Adolf Hitler obiskal Maribor. Nov dokaz, da je tudi zgodovina bila in ostaja v službi takšnih ali drugačnih potreb.

O nedeljskem prazniku, s katerim se Slovenija spominja svojega odporništva in uporništva, ki ni zgolj oboroženi boj in nacionalna epopeja, temveč spontan odgovor na grožnjo razčlovečenja, smo vse in še več izvedeli sinoči v Tržiču. Na osrednji državni proslavi z osrednjo govornico Urško Klakočar Zuljan, pardon Zupančič.

Po slovenski matematiki so potrebni zgolj trije dnevi dopusta za kar devetdnevne počitnice.

Strinjam se s povedanim in videnim, a naj me vrag, če današnja proslava in nedeljski praznik ne bosta znova dodatno razdelila moje in vsaj v moji mladosti tako idilične deželice! Žal. Namesto zastav bodo v zraku novi in stari očitki, zamere, vsakovrstna in že uvodoma omenjena prilagajanja zgodovine svojim potrebam in interesom. Živimo pač v državi, ki je skregana sama s seboj. Kar bo še nekaj časa. In res ne vidim prav nobenega razloga več, čemu bi se partizani na eni strani ter domobranci in belogardisti na drugi kdaj spravili. Naj ostanejo taki do groba. Vse bolj sem celo prepričan, da bi bilo hudo narobe, ako bi si nekdanji sovražniki sedaj nenadoma padli v objem. Četudi zgolj posredno. Kompromis bi bil svetohlinski.

Ne oziraje se na to, na kateri strani zgodovine že ste, vam želim vesel, miren in predvsem neuporniški dan upora proti okupatorju ter vsakovrstnih užitkov polne prvomajske praznike! Skorajda ne dvomim o tem. Po slovenski matematiki bodo namreč potrebni zgolj trije dnevi dopusta za kar devetdnevne počitnice.