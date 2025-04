Poglejte, zakaj se je Janšev poslanec počutil kot »Bor Zuljan v tem parlamentu« (VIDEO)

Poročali smo že, da poslanci SDS zahtevajo opravičilo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ker jim ob sredini predstavitvi interpelacije vlade na seji DZ ni dovolila predvajanja video posnetkov oz. je te prekinila. Predsednici vnovič očitajo dvojna merila, kršenje poslovnika in ustavne pravice do svobode govora. Opravičilo pričakujejo do današnjega zaključka seje.

Kot je znano interpelacija, ni uspela. Poslanci so po dobrih 14 urah končali razpravo in ob koncu s 30 glasovi za in 43 proti zavrnili sklep, po katerem bi DZ predlagal vladi, naj predčasno zaključi mandat.

Izjava noči ...

Se je pa ob tem Janšev poslanec Žan Mahnič dotaknil tudi zasebnega življenja prve dame parlamenta. Kot smo že poročali, je njen intimni spremljevalec kitarist Bor Zuljan. In prav njega je omenil Mahnič: »Ob tej uri se počutim kot Bor Zuljan v tem parlamentu«.

Bor Zuljan in Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel/dejan Javornik

No Mahničevo izjavo, je njegov šef, Janez Janša označil za »izjavo noči.«