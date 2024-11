Netanjahu priznal, da je dal zeleno luč za napad na Hezbolah

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes prvič priznal, da je septembra dal zeleno luč za napad na pozivnike pripadnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, je potrdil njegov tiskovni predstavnik.

»Netanjahu je danes potrdil, da je dal zeleno luč za operacijo,« je njegov tiskovni predstavnik Omer Dostri dejal o napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 39 in ranjenih skoraj 3000 ljudi. Netanjahu je na seji vlade dejal, da je odobril operacijo, je dejal Dostri, ki je potrdil poročanje izraelskih medijev.

V južnem predmestju libanonske prestolnice Bejrut ter v južnem in vzhodnem Libanonu, trdnjavah libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah, so 17. in 18. septembra eksplodirali pozivniki in ročne radijske naprave naprave, ki so jih uporabljali pripadniki Hezbolaha.

Uvod v vojno

Čeprav je ta operacija nosila pečat izraelska zunanje obveščevalne službe Mosad, Izrael ni nikoli odkrito prevzel odgovornosti zanjo, ali je komentiral. Operacija je bila uvod v vojno Izraela z libanonskim proiranskim gibanjem Hezbolah, ki jo je Izrael začel konec septembra, ko je boj proti palestinskemu Hamasu na območju Gaze razširil na svoje severne meje in v Libanon. Od 23. septembra je bilo v izraelskih napadih na Libanon ubitih več kot 2600 ljudi, večinoma civilistov, med katerimi prednjačijo ženske in otroci.

Več kot 13.000 ljudi je bilo ranjenih, okoli 1,2 milijona od skupno šestih milijonov prebivalcev Libanona pa je moralo zaradi nasilja zapustiti domove.