CIA glede načrtovanih terorističnih napadov na koncertu Taylor Swift: Če tega ne bi storili, bi bili vsi mrtvi!

Osumljenci, ki so načrtovali napad na koncertu ameriške pop zvezdnice Taylor Swift na Dunaju v začetku meseca, so nameravali ubiti več deset tisoč ljudi, je v sredo izjavil David S. Cohen, namestnik direktorja ameriške obveščevalne službe Cia, ki je avstrijskim oblastem posredovala informacije o nevarnosti napada.

Načrtovani teroristični napad na koncertu Swiftove na Dunaju je imel za cilj ubiti veliko število ljudi, vključno z Američani, poroča New York Post, ki navaja, da je to potrdil namestnik direktorja CIA, ki je razkril, da je Avstrijcem uspelo izvesti aretacije na podlagi informacij, ki jim jih je posredovala CIA. »Načrtovali so ubiti ogromno število ljudi, desettisoče ljudi na tem koncertu, prepričan sem, da tudi veliko Američanov. Avstrijcem je uspelo izvesti te aretacije, ker so jim agencije in naši partnerji v obveščevalni skupnosti posredovali informacije o tem, kaj namerava ta skupina, povezana z Isisom,« je dejal David S. Cohen.

»Na tem koncertu so nameravali ubiti ogromno število ljudi, več deset tisoč,« je na vrhu o obveščevalni dejavnosti in nacionalni varnosti v Washingtonu dejal Cohen. Potrdil je, da je Cia avstrijskim oblastem posredovala informacije o nevarnosti napada, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pričakovali skupno več kot 170.000 obiskovalcev

Swiftova naj bi na Dunaju nastopila med 8. in 10. avgustom v sklopu evropskega dela turneje Eras, ki jo je začela maja v Parizu in sklenila minuli teden v Londonu. Na koncertih v avstrijski prestolnici so pričakovali skupno več kot 170.000 obiskovalcev.

Vendar so oblasti odpovedale koncerte na Dunaju, potem ko je policija sporočila, da je prijela osumljence, ki naj bi na enem od koncertov načrtovali teroristični napad.

19-letni glavni osumljenec, ki je v preteklosti obljubil zvestobo džihadistični skupini Islamska država, je nameraval z avtomobilom, naloženim z eksplozivom, zapeljati v množico obiskovalcev, ko bi ti čakali na vstop na stadion Ernst Happel.