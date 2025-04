Zgražajo se nad grozljivim dejanjem ob papeževi krsti: »Ne morem verjeti, da jih nihče ni ustavil« (FOTO in VIDEO)

V baziliki svetega Petra se množice ljudi še naprej poslavljajo od papeža Frančiška. Doslej se je priljubljenemu poglavarju Katoliške cerkve poklonilo že najmanj 128.000 ljudi, je danes sporočil Vatikan. Zvečer bodo njegovo krsto pred pogrebom v soboto zaprli. V pričakovanju prihoda visokih gostov se zaostrujejo tudi varnostni ukrepi. Številni žalujoči, ki so se v sredo zgrnili v Rim, da bi se poklonili papežu Frančišku, pa so obsodili neprimerna dejanja uporabnikov družbenih omrežij, ki so delali sebke ob njegovi odprti krsti.

Potem ko je umrl v starosti 88 let na velikonočni ponedeljek, so truplo papeža Frančiška prenesli v baziliko svetega Petra v Vatikanu za tridnevni obred.

Na Instagramu se je pojavila fotografija ženske, ki se smehlja v kamero, medtem ko pokojni papež nekaj metrov za njo drži rožni venec.

»Ne morem verjeti, da jih nihče ni ustavil«

Čeprav vatikanski uradniki niso prepovedali javnega fotografiranja, so stražarji ustavili nekatere obiskovalce, ki so želeli narediti morbidne fotografije, je navedel Daily Mail.

FOTO: Alberto Pizzoli Afp

FOTO: Alberto Pizzoli Afp

FOTO: Alberto Pizzoli Afp

Žalujoči, ki so v soboto čakali v vrsti osem ur, da bi še zadnjič videli pokojnega papeža, preden ga pokopljejo, so dejali, da so bila dejanja selfiejev »malce neokusna«.

Eden od vernikov je dejal, da so vzdušje pokvarili ljudje, ki so ignorirali opozorila in fotografirali, namesto da bi se papežu primerno poklonili.

Odziv Vatikana Uradniki so v četrtek začeli opozarjati obiskovalce bazilike svetega Petra, naj odložijo mobilne telefone, ko se približajo Frančiškovemu truplu. »Obiskovalce pozivamo, naj ne fotografirajo,« je za The Times dejal Matteo Bruni, vodja tiskovnega urada Svetega sedeža. »Sprva so ljudje fotografirali odprto krsto papeža Frančiška, danes pa so jih uradniki začeli ustavljati. In prav je tako. Gre za spoštovanje. To ni predstava, ampak duhovni trenutek,« je za Times povedal Valerio Russo (66).

Fotografije svetovnih agencij prikazujejo veliko ljudi, ki obkrožajo papeževo krsto in držijo svoje telefone v zraku nad glavami. Okoli krste je mogoče videti nešteto zaslonov, nekateri pa so celo podaljšali svoje palice za selfieje, da bi dobili najboljši posnetek.